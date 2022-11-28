Беспокойство и снижение мотивации: как бороться со страхом увольнения

Страх увольнения значительно снижает мотивацию и ухудшает работоспособность. Также столь негативные мысли и чувства отрицательным образом отражаются на психическом здоровье в целом. Ведь вместо того, что работать с удовольствием, вы живете в постоянном стрессе, напряжении, испытываете беспокойство. Рассматриваем эффективные способы борьбы со страхом увольнения.

Выявите первопричину

Для начала разберитесь, что именно вызывает у вас беспокойство. Почему вы считаете, что попали в зону риска и что являетесь одним из претендентов на увольнение? Быть может, у вас был конфликт с начальником? Или вы показали наихудшие результаты за прошлый квартал? Или в вашем коллективе появились сильные новые сотрудники и вы очевидно проигрываете на их фоне? Или вас предупреждали, что без профильного образования вы проработаете недолго и теперь у вас есть подозрения, что ваш срок подошел к концу?

Очень важно выявить конкретную причину или причины, по которым вы находитесь в зоне риска. Если объективного повода для вашего возможного увольнения нет, то, скорее всего, вы просто накручиваете себя.

Подготовьте план действий

Если вы поняли в результате подробного анализа, что вам ничего не угрожает и ваши опасения беспочвенны, тогда можно выдохнуть с облегчением.

Но что, если обнаружились реальные угрозы? Тогда нужно продумать план действий наперед, чтобы сыграть на опережение. Подумайте, как вы можете исправить ошибки, реабилитироваться в глазах руководства. Например, если в прошлом квартале вы показали не лучшую работу, то постарайтесь поднатужиться сейчас, чтобы к концу текущего года удивить своими блистательными результатами.

Вы поссорились с руководством? Подумайте, как можно помириться. Вы считаете себя неконкурентоспособным по сравнению с профи-новичками? Тогда подумайте, как вы можете восполнить пробелы в знаниях, чтобы стать конкурентоспособным.

Начинайте искать новую работу

Не будет лишним создать сильное и эффектное резюме и начать мониторить рынок труда. Почитайте, какие вакансии есть. В случае чего у вас будет возможность сменить место работы. Если хотите, если ощущаете свое шаткое положение на текущей работе, то отправляйте резюме другим работодателям, втайне посещайте собеседования.

Что вам даст параллельный поиск работы? Вы почувствуете уверенность в себе. Вы увидите и осознаете, что есть и другие фирмы, которые нуждаются в таких специалистах, как вы. Это вас немного приободрит. Мысль о возможном увольнении уже перестанет восприниматься как настоящая катастрофа и драма.

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Освежите в памяти свои успехи и достижения

Хороший способ побороться с упадническим настроем — это напомнить себе о своих же достижениях. Вспомните, с какими трудностями вы сталкивались в прошлом и как вам удалось их преодолеть. Освежите в памяти все, даже самые незначительные победы. Можете даже перечислить их на бумаге, чтобы была возможность в любой момент их перечитать.

Вы также можете перечислить свои достоинства, сильные качества, которые выделяют вас из числа других сотрудников. Постарайтесь каждый эпитет подкреплять конкретным фактом. Например, вместо коммуникабельности напишите, что успешно провели переговоры и смогли добиться скидки на закупку оптовой партии продукции.

Живите полноценной жизнью

Чаще всего испытывают кризис идентичности те люди, которые определяют себя такими сферами, как работа, любовь и т. д. Например, из-за неудач на работе вы можете чувствовать себя неудачником в целом (даже несмотря на наличие семьи, хобби и т. д.). Так вот, очень важно напоминать себе о том, что работа не определяет вашу ценность.

Сделать это просто: живите полноценной жизнью. Наслаждайтесь временем, посвященным хобби, общению с друзьями и близкими. Занимайтесь благотворительностью, ведите здоровый образ жизни. Стремитесь к тому, чтобы у вас были хотя бы маленькие победы во всех без исключения сферах. Тогда вы сможете ощутить себя целостной личностью.