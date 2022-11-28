Бандана, шарф с бахромой или сумочка-авоська: уникальные способы использовать старую одежду

Если в вашем гардеробе завалялись вещи, которые вы давно не носите, не спешите от них избавляться. Из старой одежды можно сделать совершенно новые вещи, которые прослужат вам еще долго. Вот несколько самых интересных и простых идей.

Детское платьице

Если у вас есть старая, но целая и чистая рубашка, сделайте из нее наряд для ребенка. Просто вырежьте платье по шаблону, втяните резинки в горловину и рукава – и платье готово.

Оригинальный шарфик

Из старой футболки можно сделать интересный шарфик, если вырезать полосу ткани, а потом сделать в ней симметричные надрезы, как на фото.

Вы можете выбрать разные варианты надрезов или даже заплести бахрому в косички, если хотите.

Плетеное сиденье

Если ваш стул прохудился, а в шкафу много старых футболок, сделайте оригинальное сиденье. Нарежьте одежку на ленты и натяните их на деревянный каркас стула, как на фото.

Сумочка-авоська

Из футболки можно сделать даже сумку, причем очень оригинальную. Просто вырежьте сверху ручки, а в середине проделайте несколько отверстий. Авоська готова!

Коврик за 10 минут

Если вы знаете, как использовать вязальный крючок, вы легко сделаете такой коврик. Нарежьте старые майки на полоски ткани и сшейте их в одну длинную. Потом свяжите их крючком в плотный круг, как на фото.

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Оригинальные браслеты

Из тех же полосок ткани можно сплести стильные браслеты. Можете просто переплести их косичкой или применить более сложную технику плетения – результат вас точно порадует.

Наволочки для подушек

Старые рубашки могут стать идеальными наволочками для декоративных подушек. Благодаря застежке их легко снимать и стирать при надобности.

Бандана

Разрежьте футболку так, чтобы получилось два тканевых круга, затем свяжите их узлом, как на фото. Получится оригинальная бандана.

Фантазируйте и придумывайте новые способы использовать старую одежду. Подарите своим некогда любимым вещам вторую жизнь.