5 причин посмотреть продолжение сериала “Игра на выживание” с Верником и Чадовым

Успех сериала среди зрителей и критиков

Пожалуй, самая веская причина посмотреть “Игру на выживание” – это обсуждаемость сериала как среди критиков, которые отметили взрывную смесь жанров и смелость проекта, так и среди зрителей, которым давно не предлагали настолько острых и захватывающих сюжетов. Фишка сериала в том, что он до самого финала водит зрителей за нос и не дает ответа на главный вопрос, а что именно происходит с героями, попали ли они в реалити, которое может в любой момент завершиться, или никакой игры нет, и они стали жертвами кого-то безумного. “Игра на выживание” – хитро устроенный аттракцион.

Ответы на вопросы первого сезона

“Игра на выживание” – из тех сериалов, которые стоит внимательно посмотреть с первого эпизода первого сезона, чтобы прочувствовать всю мощь авторского замысла. Кратко напомним, чем завершился первый сезон: все участники шоу “Выживший”, про который, кстати, так и непонятно, срежиссированный ли это проект или жестокая реальность, погибли – в живых остался только фотограф Николай Суббота, который грозится обнародовать всю правду о проекте. Объединившись с родственником одного из погибших участников, он снова едет на шоу, чтобы вытрясти из его ведущего Игоря Верника всю правду. Первый сезон оставил очень большое количество вопросов, на которые второй будет планомерно отвечать – или же давать крючки на продолжение сериала.

Новые яркие персонажи и родственники старых героев

Герои первого сезона благодаря точно уловленным авторами архетипам стали по-настоящему народными: фанаты сериала рисовали их портреты, писали фанфики, болели за них как за настоящих участников реалити. Так как все они по сюжету погибли, перед сценаристами и кастинг-директором стояла сложная задача прописать и найти таких же ярких людей, которые не будут похожи на старых героев, но тоже будут отвечать определенным архетипам и отзовутся в сердцах людей. Им это удалось: в сериале наконец появится Оля, сестра-близнец погибшей Вики (Линда Лапиньш), Андрей Чадов, реальный и экранный брат Алексея Чадова, а также персонажи Анастасии Сапожниковой, Валерии Репиной, Дениса Котова, Анны Зайковой и др. Их герои тоже представят срез современных профессий: врач, блогер, модель и т.д. И, конечно, в сезоне появится Коля Суббота, герой Владимира Веревочкина, который будет связующим звеном между двумя сезонами.

Новая визуальная эстетика и съемки в пустыне

Во втором сезоне визуальный стиль “Игры на выживание” полностью меняется: на смену мрачной эстетике лесов и болот и темной цветокоррекции приходит светлый и желтый южный ландшафт. В кадре – раскаленная пустыня и постройки из белого мрамора, мечети, хамамы. Героям предстоит проходить не только те испытания, которые подкидывает им демиург, но и те, которые созданы самой природой. И если лица актеров в кадре вам вдруг покажутся чересчур измученными, знайте, что это вовсе не игра, а правдивые эмоции: несколько смен актеры провели в шестидесятиградусной жаре, а в машине директора сериала Федора Черных даже расплавился навигатор.

Драка в хамаме и прочий экшн

В продолжении сериала режиссер Карен Оганесян решил сделать упор не на экшн, а на психологию героев, но, тем не менее, во втором сезоне вы увидите немало ярких боевых сцен. Например, массовую ожесточенную драку во влажном и раскаленном хамаме, которую действительно снимали в хамаме – и это в условиях жары. Актер Владимир Веревочкин, который предпочитает выполнять драки и трюки сам, без участия каскадеров, говорит, что хамам, конечно, остужали – но во время дублей он все равно нагревался. И подчеркивает, что те страдания, которые мы увидим на лице Коли Субботы – это не его актерская игра, а действительно настоящие физические страдания, вызванные жарой. А Линда Лапиньш вспоминает сцену драки, в ходе которой ей самой приходилось падать и отыгрывать удары ее партнера – он не мог собраться и даже не-по настоящему ударить женщину.