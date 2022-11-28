Мнение: Новая реальность

Илью Азара не пустили на рейс авиакомпании Air Baltic, вылетающий из Берлина в Ригу.

И это притом, что у Азара есть действующая латвийская виза D, позволяющая пересечь границу. Илья еще весной уехал из России, и живет в Европе. Но в немецком аэропорту уперлись, мол, россиянам нельзя в Латвию, а исключение — виза A и C.



отсюда

Илье вручили вот такой вот документ:

Илью Азара с российским паспортом не пустили в самолет. Задумался, не наступит ли такое время, когда российский паспорт за пределами России вообще нельзя будет никому показывать? На всякий случай….

Вот поэтому-то я и не уеду из России. Не хочу, что бы где-то кто-то меня куда-то не пускал. В самолет или еще куда…

На снимке 2019 года: Илья Азар у здания ГУВД Москвы. Фото Ивана Краснова отсюда

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