Мнение: Карта CO2 в мире, немцы согреваются приседаниями и зелёные против моды

1. Карта концентрации углекислого газа в атмосфере в прошедшие выходные. Как видно, в России выбросов CO2 очень мало, заметная концентрация только на Урале, ещё немного в районах Москвы, Петербурга и Сочи. Оно и неудивительно: у нас большая доля чистой энергетики (ГЭС и АЭС), а на ТЭС мы сжигаем в основном газ – самый экологичный углеводород. А вот в других странах ситуация с экологией куда более сложная (ссылка).



Самая мощная концентрация CO2 – в густонаселённых промышленных районах Китая, Индии и США. С китайцами и индийцами всё понятно – это страны, где мощная промышленность была выстроена совсем недавно, они не могли себе позволить больших расходов на экологию.

Также грязны США. Американцы требуют от других отказаться от российского газа, но сами сокращать выбросы даже не собираются.

В Европе же два основных пятна СO2 – в Польше и на Украине. Очевидно, там жгут слишком много угля. Но почему-то европейские зелёные ведут борьбу с Россией, с нашей нефтью и газом.

2. Зелёные политики, более всех ответственные за то, что простой немецкий народ теперь замерзает, получают свою заслуженную долю ненависти (ссылка):



Ренате Кюнаст из немецкой фракции «зеленых» пожаловалась в Twitter на слишком низкую температуру в офисе — в ответ жители Германии посоветовали ей поприседать.

«Сижу в офисе в пальто и с тремя стаканами горячей воды – тоже руки погреть. Сомневаюсь, что комнатная температура 19 градусов. На следующей неделе я приду с одеялом, грелкой и шапкой», — написала Ренате Кюнаст.

Твит Кюнаст набрал почти пять тысяч гневных комментариев:

— «Приятно, когда ты испытываешь на себе то, что делаешь с людьми» (в ответ Кюнаст назвала пользователя эгоистом);

— «Да здравствует переход к зеленым источникам энергии!»;

— «Что ж, вам может быть холодно, потому что вы за зеленую энергетику. Но жаловаться на это здесь? Это почти антивыборная кампания. Желтая карточка!»;

— «Дорогая госпожа Кюнаст, я в настоящее время отапливаю дома только ванную комнату. У меня, к сожалению, нет жалости к Вам»;

— «Вам должны помочь приседания».

Ранее Шольц призвал жителей ФРГ «молиться на ветряки».

3. Зелёные активисты не унимаются. Они призывают к радикальной экономии ресурсов (ссылка):

Протестующие иностранцы вышли на улицы голыми из ненависти к брендам Zara, H&M, Cotton On и Uniqlo. Об этом сообщает издание Perth Now.

Участники движения Extinction Rebellion пришли в торговый центр Bourke Street Mall в Мельбурне, Австралия, обнаженными, чтобы выразить протест против акции «Черная пятница». Они завернулись в ярко-розовое полотно, на котором была нанесена надпись «быстрая мода губит Землю, лучше ходить голым», и прошлись по упомянутым магазинам.

Отмечается, что протестующие покинули торговый центр через несколько минут после угроз полиции арестовать их.