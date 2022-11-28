Мнение: Принуждение к любви

Вот я вопрос вчера задала, почему паровозы не видят, что в их отношениях вместо тяги другого – их щипцы, а вместо диалога у них в отношениях – монолог.

Главная причина – слияние границ, а это бывает из-за невозможности увидеть субъектность, то есть отдельность и право распоряжаться собой, другого человека. Отсюда и проекции, и путаница “я” и “мы”, и непонимание, чем нормальный шаг отличается от щипцов.

Слияние границ происходит из-за эгоцентризма и короны. Эгоцентризм – это сфокусированность на себе.

Эгоцентрики и рады бы видеть границы, но для этого придется принять огорчительную мысль, что территория их влияния очень маленькая, ничем они, кроме себя, не рулят, и собой не слишком, что ни одно их желание, которое зависит от других людей, не может взять и осуществиться, что желания должны быть скромны, а связи с людьми придется строить и это так же затратно, как строить дом.

Чтобы начать видеть чужую субъектность, нужно разочароваться в мысли о своей грандиозности, а для эгоцентрика это подобно смерти.

В норме человек еще ребенком должен переживать такую “эгоцентрическую смерть”, обнаруживая сначала, что он – не центр мира, потом, что никто его не будет любить “безусловно”, особенно не будут чужие люди, потом, что он – обычный и желания его ограничены физическими и социальными законами. В три года, пять и семь лет ребенок переживает анти-эгоцентрические кризисы, и дальше уже может формировать нормальные границы.

Но большинство людей эти кризисы не проходят или проходят только частично.

Они учатся вести себя лояльно по отношению к окружающим, чтобы избежать конфликтов, но сохраняют в тайне уверенность, что они – и цари мира, и любовь окружающих к ним должна быть безусловна, и все желания их должны воплощаться. Некоторые даже скрывать этого не хотят, это совсем отмороженные рапаны, а большинство кое-как прячут, но не избавляются.

Такая установка на царство поддерживает и растит корону.

И поведение человека под короной выглядит неадекватным, не позволяет ему сформировать ни одной полноценной связи. С большой короной сложно завести друзей, невозможно найти партнера, трудно общаться с людьми на работе и в быту. Приходится либо “замыкаться в себе” под зеленым виноградом, либо все самим инициировать, за все платить, намного больше вкладываться, в общем быть лошадью-в-короне и паровозом.

Вот например вчерашняя автор. И ее шаги.

1. Сделала комплимент незнакомому мужчине в спортзале.

2. Нашла его в рабочей базе и написала ему личное сообщение, позвав на свидание.

3. Продолжала ему писать и инициировать встречи.

4. В какой-то момент призналась в любви и отказалась от дружбы.

5. Не дождавшись реакции на щипцы, снова продолжила атаки, позвала к себе домой.

6. Добилась сексуального сближения.

7. Думает над тем, как двигать дальше буксующий вагон.

Посмотрите, мужчина как будто вообще никак не участвует в общении, все тащит на себе сама автор.

Мужчина снисходит к автору, ему все равно, чаще неохота, но охоты автора хватит на четверых.

Это позволяет автору считать себя энергичной, горячей, темпераментной, а мужчину – робким, неуверенным, травмированным.

И корона Сокровища автора дополняется короной Спасателя и Победителя.

Она хочет взять мужчину как крепость и спасти его как заложника его собственных страхов и комплексов.

Давайте разберем, как паровоз автора набирает ход и как ее эгоцентризм (фокус на себе) мешает заметить субъектность другого.

Для сравнения я буду приводить варианты ходов в границах и около, а вы опишите отличия.

1. Сделала комплимент незнакомому мужчине в спортзале.

Он подошла и похвалила его музыкальный вкус, выступив с одной стороны экспертом, с другой стороны благодарной аудиторией, хотя мужчина не диджей, он поставил музыку для себя. Это как если человек что-то слушает громкое, сидя в машине с открытыми окнами, а вы подходите, чтобы сказать, что “песня красивая”. Он подумает, что вы цыганка-мошенница или уличная проститутка. В лучшем случае – свидетельница Иеговы.

Нет ни одного приличного повода, когда женщина может подойти к незнакомому мужчине и что-то у него похвалить: спортивный костюм, бицепсы, стрижку или его музыкальный вкус.

Приличный повод мог быть связан с общим делом или общим местом присутствия, с ситуацией, например с тренировкой.

То есть “до скольки работает зал?” – приличный повод. “Как работает вот этот тренажер?” – достаточно приличный. “Где вы купили эти кроссовки?” – уже не очень приличный, но еще ничего.

А вот: “Какие у вас бицепсы” или “Красивая песня” – неприличный.

Кто понимает с чем связана такая градация?

2. Нашла его в рабочей базе и написала ему личное сообщение, позвав на свидание.

Так откровенно пользоваться рабочей базой для личных знакомств не только фамильярно, но и нарушение корпоративной этики. Автор даже не попыталась сделать вид, что у нее вопрос по работе или по делу, сразу позвала на свидание.

Автор на протяжении всей истории не пытается никак вуалировать свой паровоз, хотя спрятать неприличное поведение под приличным предлогом – это уже хоть какое-то уважение к чужим границам.

То есть вопрос по работе мог быть в рамках приличия (в границах), и чем более конструктивный и реалистичный вопрос – тем больше, а чем менее правдоподобный и более натянутый – тем меньше, но все равно лучше, чем прямолинейное приглашение на свидание через рабочий контакт.

Вот если бы автор встретилась с мужчиной в лифте, она могла бы поздороваться и весело спросить: “Идете обедать?” Это был бы небольшой шаг, в границах или почти. Чем веселей, тем более в границах. (Почему, кстати?)

Хуже, но тоже куда ни шло, предложить попить кофе, спонтанно встретив в коридоре в конце рабочего дня. Именно в конце дня, случайно встретив. Поджидать мужчину, чтобы пригласить на кофе – ужасно.

Примерно так же ужасно написать и позвать пить кофе. Хуже только положить на его стол букет с запиской-приглашением.

Опишите, с чем связана градация: от приличного до неприличного?

Приличное поведение = сохраняющее лицо, потому что – в границах.

(Паровозы могут спросить: а как случайно встретить? Никак, паровозы. Намеренно случайно не встретишь. И если случай не помог, надо смириться).

3. Продолжала ему писать и инициировать встречи.

Инициатив в нормальных отношениях должно быть примерно поровну, хорошо, если у мужчины в первое время побольше, но когда все или почти все инициативы принадлежат женщине, значит только она заинтересована в контактах, а мужчина даже из вежливости не может ей ничего предложить. То есть он очевидно хотел бы предложить из сочувствия, но не может.

Все приличные варианты, когда женщина может много раз подряд выступать инициатором общения, основаны на значимых вложениях мужчины до этого или каких-то обязательствах женщины. Человек, который вам ранее очень помог, или тот, кому нужна ваша помощь, открывает вам красное поле для нескольких инициатив подряд. (Понятно почему?)

Менее приличные варианты – обращаться за помощью мужчины, при условии, что ему легко оказывать эту помощь, а женщине она объективно полезна. Например, если бы они вдруг разговорились в спортзале про спортивное питание и мужчина оказался бы увлеченным этой темой, наша автор могла бы иногда ему писать и что-то спрашивать, при условии, что ему интересно об этом говорить. Это было бы НЕ в границах, но где-то рядом.

В любом случае это дало бы только отсрочку и аванс для шагов женщины не в черном поле. А вскоре инициативы должны были бы стать взаимными или закончиться. Потому что в отношениях действует простое правило “баланс вложений”, оно же “баланс шагов”.

Брать на себя большую часть инициатив, то есть паровозить, – это неуважение к себе и к другому, и особенно это критично для женщины.

(Паровозы опять спросят, а как сделать, чтобы шаги за время отсрочки стали взаимными. Никак паровозы. Надо просто смириться, что человеку вы никак)

4. В какой-то момент призналась в любви и отказалась от дружбы.

Даже когда так делает мужчина, это мимо границ и является давлением на женщину.

Женщина не хочет физической близости, а мужчина заставляет ее и навязывает себя, угрожая тем, что обидится и не будет с ней общаться. Это некрасиво.

Кое-как втиснуть это в границы мужчина может, если женщина активно инициирует встречи и явно кокетничает с ним. Здесь он еще может сделать вид, что это такая игра и он ее “принуждает”.

Однако, в идеале лучше и мужчине в такое не лезть. Особенно если инициатив и кокетства со стороны женщины нет.

Запомните, друзья, вы подставляетесь под самые нывыгодные условия и самую плохую динамику, когда выступаете паровозом.

Даже мужчины. А когда женщина ставит мужчине ультиматум: секс или общаться не будем, она сливается под плинтус.

Автор еще и огоньку добавила в этот слив, когда дала понять, что ей “тяжело общаться”, то есть ее физические желания так сильны, что она видеть мужчину не может. Как в пошлом анекдоте про шепелявую девочку, у которой стоял язык.

Сложно представить более унизительную ситуацию.

5. Не дождавшись реакции на щипцы, снова продолжила атаки, позвала к себе домой.

После ультиматума “секс или ничего” продолжение ее атак (по его энергетической структуре) и принуждение его к любви – это нарастание слива.

Несложно сказать, как видела это автор. Скорее всего она исходила из представления, что ее атаки – это честь и объективное благо. Поэтому если мужчина отказывается, то по причине неуверенности в себе. В любом случае такое женское поведение бывает только по причине колпачков, надетых на мужчину. А колпачок, вы помните, что это. Это взгляд на человека как на слабого и нуждающегося в вашей поддержке.

Поэтому лучшее лечение и даже профилактика такого паровоза – начать видеть в другом человеке взрослую личность, а не ребенка.

6. Добилась сексуального сближения.

Тут нечего сказать, добилась и добилась.

Бегать, вытягивать и не получить – хуже, чем вытянуть и получить.

Плохо то, что дальше она повисла над ним дамокловым мечом.

Автор похожа на летучую мышь, которая поселилась у мужчины на потолке, чтобы каждую ночь он видел ее горящие в темноте глаза, слышал шелест костистых крыльев и ждал, когда этот маленький монстр прыгнет ему на голову.

7. Думает над тем, как толкать дальше буксующий вагон.

А дальше надо либо растить паровоз, либо уменьшать вагон. Иначе динамику не двинешь.

Растить паровоз за счет роста короны, уменьшать вагон за счет роста колпачка на герое.

Можно пустить в ход следующее:

– шантаж, угрозы, компромат, связанный с работой или женой,

– свою болезнь, обвинив в ней мужчину,

– подкуп и материальную помощь мужчине и его семье.

Первые два пункта – не только новые большие сливы, но и большие косяки. Это далеко ниже дна, область ада.

Третий пункт – просто дополнительный слив. Можно предложить мужчине решение его финансовых проблем, но для этого автору придется взять кредит или продать имущество. Можно стать его бытовой рабыней, помогать с ремонтом, уборкой, убедив, что возможность его видеть – условие ее выживания.

Это может немного отдалить финал (не обязательно), но сделает этот финал во много раз хуже. Особенно принуждение к любви с помощью шантажа, угроз и вредительства.

Если вы добрались до дна, ни в коем случае нельзя копать ниже.

Ниже – уровень, на котором часто отказывает инстинкт самосохранения, потому что личности уже нет и сохранять нечего.