 

Пьяный житель Тюмени прикончил своего друга

28.11.2022, 19:37, Разное
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Суд приговорил 34-летнего мужчину к шести годам колонии-поселения за ДТП, в котором погиб его друг. Жителя Тюмени также лишили водительского удостоверения на 2 года 10 месяцев.

Трагедия произошла 6 мая. В тот день он был в гостях у друга, мужчины выпивали, а затем решили на своей машине доехать до бани в деревне Черемшанка. В машине находились четверо: Гаврилов за рулем, друг на переднем сидении, а также его сын и еще один приятель, которого компания подобрала по дороге.

В итоге машина попала в аварию, и пассажир на переднем сидении погиб. Тюменца, который был за рулем, признали виновным в смерти. Об этом пишет URA.RU.


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