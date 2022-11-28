Наглого развратника Джигурду отхлестали по мордасам прямо посреди ресторана: Так хотелось

Никите Джигурде только дай повод вписаться в интересную ситуацию! Он то

наглым

образом прикоснется к промежности Анастасии Волочковой, то вылижет балерину у всех на глазах, показав себя настоящим развратником. А если где-то собираются снимать интересный и пикантный видеоролик – Никита несется туда со всех своих длинных ног!

На днях блогеры Евгений и Елена Щеголевы решили записать смешное видео для своей страницы, в котором пригласили поучаствовать и Никиту Джигурду. Актер с радостью согласился, прибыв для съемок в один из московских ресторанов.

По сюжету Елена Щеголева должна была дать Никите Джигурде шутливую пощечину, но немного перестаралась: удар получился сильнее запланированного. Таким образом скандального артиста отхлестали по мордасам прямо посреди ресторана.

Евгений и Елена Щеголевы. Фото: личный архив

Выдержке мужчины нужно, при этом, отдать должное: он мужественно выдержал удар даже не моргнув глазом. При этом Елена Щеголева знает, что удар был очень

сильный. Как блогер эксклюзивно сообщила редакции Дни.ру, она долго потом чувствовала жжение в ладони.

“Я не профессиональная актриса, не умею бить. Мне до мурашек было неудобно, так хотелось, чтобы этого не было”, – со смущением поведала Елена Щеголева об опыте работы с Никитой Джигурдой.