Die Welt – в случае войны бундесверу хватит боеприпасов всего на пару часов

У немецкой армии крайне мало патронов и снарядов, пишет Die Welt. По имеющимся подсчётам, запасов хватит всего на несколько часов войны или в лучшем случае — пару дней. В Германии хотят ликвидировать этот пробел и начать делать больше боеприпасов, но один из ключевых компонентов в их производстве можно закупить только в Китае, а поставки оттуда в последнее время существенно сократились, рассказывает немецкое издание.



AP

У бундесвера крайне мало боеприпасов, пишет Die Welt. По имеющимся подсчётам, в случае войны запасов хватит всего на несколько часов или в лучшем случае — пару дней. На фоне боевых действий на Украине и с учётом своих обязательств перед НАТО в Германии планируют ликвидировать этот пробел. Сегодня в ведомстве канцлера как раз проходит встреча главы ФРГ с представителями оборонной промышленности. На ней участники хотят выяснить, каким образом можно было бы увеличить производство боеприпасов.

А это далеко не так легко, отмечает немецкое издание. Ведь патроны и снаряды должны соответствовать требованиям НАТО и, к примеру, нормально функционировать при температурах от -54°C до +52°C. При этом опыт бундесвера в ходе военных операций в Афганистане и Мали показал, что этих предельных значений недостаточно. Сейчас боеприпасы должны быть работоспособными и при температуре до +63°C, а добиться этого — очень сложная задача. К тому же с 1990-х годов немецкая армия использует патроны и снаряды с малым содержанием вредных веществ, чтобы защитить солдат от опасных для здоровья эмиссий, а это также усложняет производство.

Ещё одна большая проблема заключается в нехватке сырья, продолжает Die Welt. В боевом заряде оружейного патрона или танкового снаряда содержится побочный продукт от производства хлопчатобумажной ткани — так называемый линт. Важнейший поставщик этого ключевого компонента — Китай. Практически все европейские производители закупают его именно в Поднебесной.

Но в последнее время поставки существенно сократились. Задержки возникли ещё в начале пандемии коронавируса. Сейчас доставка пороха для вышибного заряда из Китая занимает от шести до девяти месяцев. Раньше занимала всего три. В таких условиях очень тяжело что-либо планировать. Эксперты по безопасности в Берлине даже называют производство взрывчатки и пороха «частью систематической конкуренции между Западом и Китаем». Они утверждают, что уже где-то полтора года производители пороха, находящиеся в руках Пекина, не сотрудничают с западными производителями, но это не подтверждённая информация.

Боевые действия на Украине привели к огромному расходу боеприпасов и показали войскам НАТО, что им нужно пополнить свои запасы. По имеющимся подсчётам, Киев ежедневно тратит от 6 тыс. до 10 тыс. снарядов крупного и среднего калибров. РФ — даже 20 тыс.. А расход патронов малого калибра ещё в несколько раз больше, пишет Die Welt.