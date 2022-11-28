Жемчужный маникюр как лучший нейл-арт зимних праздников: дизайны, сочетающиеся с любым нарядом

Жемчужный маникюр является очень стильным и универсальным, поскольку подходит к любому стилю и наряду в одежде. А еще он может использоваться как самый привлекательный для зимнего периода, поскольку смотрится нежно и чем-то напоминает снежинки. Рассмотрим несколько вариантов, из которых вы можете выбрать самый лучший для себя.

С бусинами на одном пальце

Отличная идея, которая может быть вами использованной для самостоятельного оформления. Выберите основной цвет для ногтей, и важно, чтобы он был нежный и красивый, например нюдовый или пыльно-розовый. На безымянном пальце (или на любом другом) на непросохший лак приклейте бусины, слегка их прижав для закрепления (используйте пинцет, чтобы иметь возможность аккуратно разложить бусины на пластине). После нанесите на них слой прозрачного лака и дождитесь высыхания.

Двухрядный жемчуг на прозрачной основе

Также оригинальный вариант, который смотрится очень нежно и нарядно. Нанесите на ногти прозрачный лак и до его высыхания поместите жемчужные бусинки вертикально в два ряда. Можно снова покрыть ногти прозрачным лаком или просто убедиться в том, что жемчужинки надежно прикреплены.

Жемчужная полоска

Можно упростить задачу и на прозрачный лак приклеить не две, а одну вертикальную нить из жемчужинок. Можно использовать бусинки разного размера, начиная от большой, заканчивая маленькой у основания ногтя или по направлению к его кончику. Такой вариант смотрится не менее стильно и привлекательно, маникюр нарядный и универсальный, поскольку подходит к любому наряду.

Полукруглая нить

Нежная жемчужная нить в форме полумесяца также смотрится очень эффектно. Вы можете выбрать любую основу, затем аккуратно приклеить полукруглые узоры из бусинок. Придется чуть дольше поработать и сильнее постараться, ведь результат того стоит.

Розовые жемчужины

Как уже было продемонстрировано на первом примере, бусины могут быть не только классическими белыми перламутровыми, более яркий розовый тон смотрится не менее привлекательно. Расположите их на поверхности ногтей в произвольном порядке или выберите свой узор, это будет великолепно смотреться на любой основе.

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Французский маникюр

Поскольку французский маникюр по-прежнему остается в тренде, и сегодня есть много разных вариантов, можно использовать жемчужины и для его оформления. Нанесите полоску на кончик ногтя или у его основания, это также будет смотреться очень эффектно. Бусинки могут быть как однотонными с основой, так и отличающимися по цвету.

Неброский нюд с жемчугом на безымянном пальце

Также оригинальная версия маникюра с жемчугом. Вы можете оформить все ногти в обычном стиле. А украсить безымянный, выбрав для него другой оттенок и поместив бусинки в произвольной форме. Это может быть полукруг у основания ногтя или у его кончика.

Произвольный вариант

Вы можете оформлять бусинки так, как вам больше нравится. Например, приклеить их по периметру, с двух или трех сторон, выбрав для основы импонирующий и гармонично сочетающийся с жемчугом цвет. Можно использовать светлые нежные тона, а можно отдать предпочтение более ярким или сыграть на контрасте (покрытия основы и оттенка бусин).

С треугольником

Есть вариант украсить один ноготь на руке, он также может быть безымянным или на ваш выбор. Отделите его другим цветом, а также выложите бусины треугольником. Такой маникюр будет смотреться очень сильно, он также подойдет практически к любому образу. Если хотите его сделать более нежным, остановитесь на нюдовых, белых и светлых перламутровых тонах. Если же предпочитаете более яркий дизайн, не ограничивайте себя в выборе и наносите те цвета, которые считаете наиболее подходящими в данном случае.