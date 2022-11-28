Седые волоски в бровях: как их замаскировать или покрасить самостоятельно

У многих женщин с возрастом появляются седые волосы на бровях. Женщины пытаются разными способами скрыть волоски, но самым лучшим решением считается окрашивание бровей, которое позволяет полностью избавиться от досадной проблемы. Белые волоски могут заставить выглядеть неловко или вовсе портят макияж. Качественные красители – это лучший и безопасный вариант. Для окрашивания можно пользоваться несколькими способами.

Нанесение временной краски

Можно выбрать красящий раствор, который обеспечивает временное темное покрытие на бровях. Такие красители продаются в специальных контейнерах, которые по внешнему виду очень похожи на тушь для ресниц. Воспользоваться таким красителем можно в любое время.

К плюсам временной краски считается простота и оперативность использования. Достаточно только аккуратно расчесать щеточкой с краской все седые волоски. При этом сложно испортить макияж или брови. Полученное покрытие обладает красивым и естественным видом, а также делает оттенок бровей более насыщенным и ярким.

Но использование временной краски обеспечивает кратковременные результаты, которые могут длиться максимум 24 часа. Поэтому после умывания потребуется повторное использование средства.

Нанесение обычной краски для волос

Наиболее популярным методом для маскировки седых волос на бровях считается использование обычной краски для волос. Ее можно нанести в салоне или в домашних условиях. К особенностям использования стандартной краски относится:

процесс нанесения считается довольно сложным, поскольку нужно придерживаться некоторых правил и действовать крайне осторожно; если не оказывать должного ухода волоскам, то покрытие может испортиться, а также можно испачкать кожу; для окрашивания придется потратить довольно много времени; обеспечивается красивый и естественный вид бровей; гарантируется длительный результат, который может варьироваться от нескольких недель до пары месяцев.

Качественная краска для волос обладает высокой стоимостью.

Как правильно покрасить брови краской

Хотя процесс может выполняться в салоне красоты, но для экономии можно выполнить все этапы самостоятельно в домашних условиях. Процедура делится на последовательные шаги:

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Полезно часто мыть: мифы о шампуне и уходе за волосами, которые только вредят Начните с тщательного очищения бровей. Вместо обычного средства для умывания можно воспользоваться ватным диском, смоченным в теплой воде. После очищения бровей вытрите их насухо полотенцем. Нанесите большое количество вазелина или другого аналогичного средства на кожу вокруг бровей. Это необходимо, чтобы предотвратить окрашивание кожи. Но нельзя наносить вазелин на волоски, а иначе краска не возьмется. Наденьте пару одноразовых перчаток, которые защищают кожу от окрашивания. Ознакомьтесь с инструкцией от производителя купленной краски, которая всегда идет в наборе. Обычно она включает основные правила использования красящего состава. Для приготовления краски нужно смешать краситель с проявочным средством. Эти вещества нужно тщательно перемешать для получения однородной смеси. Нанесите краску на брови, уделяя особенно много внимания седым волоскам. Для этого используется одноразовая щеточка для туши. Можно немного приподнять волоски с помощью зубочистки и провести кончиками щеточки для туши вдоль корней для достижения наилучших результатов. Подождите столько времени, сколько указано в инструкции, чтобы цвет смог хорошо закрепиться на волосках бровей. Остатки краски смойте мягким средством для умывания и теплой водой. На всю процедуру уходит максимум 10 минут, а также не придется тратить на нее много средств. При этом получается прекрасный естественный вид бровей, который сохраняется надолго.

Таким образом, каждая женщина может сама покрасить свои волосы. Она самостоятельно принимает решение о том, будет ли использоваться временная или постоянная краска.

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Шалфей и черный чай

Можно пользоваться даже натуральными средствами для маскировки седых волосков бровей. Для каштановых бровей подходит черный чай и шалфей. Данные вещества содержат флавоноиды и танины, а также отличаются пигментными свойствами, поэтому они эффективно используются для окрашивания волосков. Нужно только сделать настой с этими растениями, после чего нанести смесь с помощью ватного тампона на брови. Средство оставляют на волосках на 10 минут, после чего смывают водой.

Натуральная краска из куркумы и ромашки

Эти средства выбирают обладательницы светлых бровей. Эти натуральные продукты обладают уникальными отбеливающими свойствами, благодаря которым легко замаскировать седые волоски бровей. Для приготовления красящего состава смешивается 4 ст. л. настоя ромашки с ½ ложки куркумы. Полученная смесь наносится на брови кисточкой. Средство оставляют на 5 минут, после чего его надо смыть большим количеством воды.

Краска с розмарином и хной

Она используется для темных бровей, поэтому хорошо подходит для черных волосков. Данные растения обладают хорошими красящими свойствами, благодаря которым маскируют даже седые волосы. Для приготовления краски нужно смешать ложку хны с 4 ст. л. настоя розмарина. Полученная смесь наносится на волоски на 20 минут. Остатки средства смываются теплой водой.

Таким образом, замаскировать седые волоски на бровях можно покупными красками или домашними средствами. Каждый вариант обладает своими плюсами и минусами. Но эти способы позволяют полностью скрыть седые волоски, поскольку женщины часто стесняются признаков старения.