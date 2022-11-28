“Ненавижу культуру отмены”: Хелена Бонем Картер поддержала крестного своих детей Джонни Деппа

56-летняя Хелена Бонем Картер дала развернутое интервью изданию The Sunday Times и среди прочего высказала собственное мнение о нашумевшем судебном разбирательстве между ее давним другом и коллегой Джонни Деппом и его бывшей женой Эмбер Херд. Актриса считает, что Херд спекулировала на волне движения #MeToo.

Мое мнение таково, что она просто поймала определенный тренд, – сказала Бонем Картер.

Актриса заявила, что выступает против голливудской “культуры отмены”.

Миллионы людей можно было бы уличить в чем-то, если бы вы внимательно присмотрелись к их жизни. Вы не можете что-то кому-то запрещать. Я ненавижу “культуру отмены”. Она превратилась в истерию. Это охота на ведьм и отсутствие понимания, – заключила она.

Напомним, что присяжные единогласно признали Эмбер Херд виновной в клевете на Деппа в июне. Процесс о диффамации рассматривался в присутствии телекамер с 11 апреля этого года. Джонни Депп подал иск против Эмбер Херд из-за статьи, подписанной под ее именем в газете The Washington Post в декабре 2018-го. Из текста следовало, что актер мог подвергать ее домашнему насилию, что буквально за несколько месяцев разрушило его репутацию и карьеру.

Джонни Депп и Хелена Бонэм Картер дружат много лет и вместе играли в фильмах “Труп невесты”, “Чарли и шоколадная фабрика”, “Суини Тодд: Демон-парикмахер с Флит-стрит”, “Алиса в стране чудес” и “Мрачные тени”. Депп также приходится крестным отцом двоих детей актрисы от бывшего возлюбленного, режиссера Тима Бертона – 14-летней Нелл и 19-летнего Билли Реймонда.