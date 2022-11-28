 

“Ненавижу культуру отмены”: Хелена Бонем Картер поддержала крестного своих детей Джонни Деппа

28.11.2022, 19:07, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

56-летняя Хелена Бонем Картер дала развернутое интервью изданию The Sunday Times и среди прочего высказала собственное мнение о нашумевшем судебном разбирательстве между ее давним другом и коллегой Джонни Деппом и его бывшей женой Эмбер Херд. Актриса считает, что Херд спекулировала на волне движения #MeToo. 

Мое мнение таково, что она просто поймала определенный тренд, – сказала Бонем Картер. 

Актриса заявила, что выступает против голливудской “культуры отмены”. 

Миллионы людей можно было бы уличить в чем-то, если бы вы внимательно присмотрелись к их жизни. Вы не можете что-то кому-то запрещать. Я ненавижу “культуру отмены”. Она превратилась в истерию. Это охота на ведьм и отсутствие понимания, – заключила она. 

Напомним, что присяжные единогласно признали Эмбер Херд виновной в клевете на Деппа в июне. Процесс о диффамации рассматривался в присутствии телекамер с 11 апреля этого года. Джонни Депп подал иск против Эмбер Херд из-за статьи, подписанной под ее именем в газете The Washington Post в декабре 2018-го. Из текста следовало, что актер мог подвергать ее домашнему насилию, что буквально за несколько месяцев разрушило его репутацию и карьеру.  

Джонни Депп и Хелена Бонэм Картер дружат много лет и вместе играли в фильмах “Труп невесты”, “Чарли и шоколадная фабрика”, “Суини Тодд: Демон-парикмахер с Флит-стрит”, “Алиса в стране чудес” и “Мрачные тени”. Депп также приходится крестным отцом двоих детей актрисы от бывшего возлюбленного, режиссера Тима Бертона – 14-летней Нелл и 19-летнего Билли Реймонда. 


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.12.21 / Ученые рассказали о влиянии потребления сахара на риск развития болезни Альцгеймера

05.11.21 / 10 лет вместе: на волне успеха группы Artik & Asti ее солистка Аня Дзюба покидает проект

20.01.21 / Меган Маркл требует признать ее победу в суде над таблоидом, хотя пока проигрывает

24.10.22 / Площадки для собак и спортивный кластер: что изменилось в парках Москвы

21.04.21 / Скандалы: «Бахчисарай» вписали в дело о взятке

04.11.22 / Столичный рынок в октябре пополнили два ЖК

25.01.22 / Коричневый сахар, щепотка корицы и мед: три самодельных скраба сохранят губы увлажненными в холода

24.06.22 / На роду написано: 52-летний Маликова должен лечь в гроб раньше Шатунова

02.01.22 / «Накрутила просмотры и сфальсифицировала лайки»: Лукашенко раскритиковал новогоднее обращение Тихановской

25.09.20 / Деми Ловато рассталась с актером Максом Эрихом через два месяца после помолвки

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика