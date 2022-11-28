Скандалы: Пока «Энгельсский трубопрокатный завод» зарабатывает миллиарды, его экс-владельца Варшавского раздевают суды

Арбитражный суд Москвы ввел процедуру реализации имущества в рамках банкротства экс-депутата Госдумы

Вадим Варшавский был совладельцем компаний ЗАО «Миринвест капитал», холдинга «Эстар», возглавлял ООО «Донбиотех» и ООО «Ростовский электрометаллургический завод». Предприниматель заседал в Госдуме четвертого и пятого созывов (с 2005 по 2011 годы), на нулевые пришелся и расцвет его бизнеса, когда в холдинг «Эстар» вошли несколько металлургических заводов и производителей металлопроката. В их числе – ЗАО «Энгельсский трубный завод».

Во время кризиса 2008-2010 годов плечо поддержки «Эстару» подставил металлург куда более крупного масштаба — холдинг «Мечел», руководимый Игорем Зюзиным. Зюзин загружал заводы Варшавского заказами и тем самым спасал их, а после решил узаконить фактический контроль через механизм банкротства.

Оно началось в 2013 году в ряде предприятий холдинга, в том числе – в ЗАО «Энгельсский трубный завод». В конечном итоге дееспособное оборудование предприятия за 104 млн рублей было куплено компанией ООО «Энгельсский трубопрокатный завод» (ЭТПЗ). В числе первоначальных учредителей этого ООО «БВ» обнаружил полного тезку бывшего финдиректора «Мечела» Ивашкина Сергея Владимировича.

Однако, как стало теперь известно, следы Варшавского найдены и в ООО «ЭТПЗ». А в прошлом десятилетии благодаря банкротству Энгельсского трубного завода, выяснилось, что предприятие втянуто в офшорные схемы и в долговую паутину как поручитель по кредитам членов «Эстара».

В 2016 году между Варшавским и Зюзиным разразился конфликт. Варшавский обвинил Зюзина в доведении его предприятий до убытков и даже сумел доказать в арбитраже, что Ростовскому электрометаллургическому заводу «Мечел» должен компенсировать ущерб в сумме 12,7 млрд рублей. Всего, по подсчетам РЭМЗ, группа «Эстар» потеряла около 2 млрд долларов на стратегическом партнерстве с Зюзиным!

Скорее всего, монетизировать этот успех Варшавскому не удалось, иначе экс-депутат Госдумы не оказался бы на нарах и в долговой яме. Еще в мае 2016-го было возбуждено уголовное дело о мошенничестве, поводом стал кредит, который банк «Петрокоммерц» (интегрирован в ФК «Открытие») выдал члену «Эстара» — Златоустовскому металлургическому заводу.

Выданные 2,78 млрд рублей так и не вернулись банкирам. Личное поручительство по кредиту дал Варшавский, который первоначально проходил по делу в качестве свидетеля. В декабре 2016 года у него дома и в офисе холдинга прошли обыски, банк добился ареста виноградников во Франции, которые принадлежали экс-депутату и его семье.

Поручителем по скандальному кредиту выступил и энгельсский завод, он же поручился и по другому засвеченному в СМИ займу – на сумму 1,9 млрд рублей, выданному Транскредитбанком (интегрирован в ВТБ).

Отметим, что банкротство ЗАО «Энгельсский трубный завод» завершилось три года назад. Претензии 55 реестровых кредиторов завода превысили 5,374 млрд рублей, львиная доля суммы – третья очередь. Конкурсная масса составила 794,980 млн рублей, в ходе конкурсного производства удалось взыскать и направить на основной счет должника 158,5 млн рублей, из которых на погашение требований кредиторов третьей очереди было направлено 126,6 миллиона. Это составило всего лишь 2,25% основного долга. Ни признаков преднамеренного банкротства, ни поводов привлечь его бывших руководителей и владельцев к субсидиарной ответственности суд не нашел.

В 2018 году кредитные скандалы привели к задержанию Варшавского. В 2019 от него окончательно отвернулась фортуна: Ленинский районный суд в Ростовской области признал экс-депутата Госдумы руководителя Ростовского электрометаллургического завода виновным в уклонении от уплаты налога на прибыль в сумме 490 млн рублей. Итогом стал приговор к 3,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

В 2021 году еще один срок промышленнику добавил Замоскворецкий суд Москвы. Он приговорил Вадима Варшавского к семи годам колонии общего режима за хищение 2,5 млрд рублей у банка «Петрокоммерц».

И вот, наконец, личное банкротство. Процесс в столичном арбитраже по иску банка «Траст» начался в том же 2021 году. Сумма долга Варшавского перед финучреждением, признанная судом, составляет 4,3 млрд рублей. Долг вырос из кредитов Промсвязьбанка, выданных РЭМЗ и компании «Ломпром Ростов», которые выдавались, начиная с 2013 года под поручительство предпринимателя. В конечном итоге обязательства оказались в «Трасте», куда сливались все проблемные кредиты.

Но пальму первенства следует отдать Россельхозбанку, долг перед которым в сентябре этого года «засилила» кассационная инстанция. Это решение можно обжаловать в течение 2 месяцев в Верховном суде, но, скорее всего, место в реестре кредиторов Россельхозбанком останется.

Причиной были кредитные линии банка, открытые для компании ООО «Донские биотехнологии» на общую сумму 167 000 000 евро, поручителем в 2014 году выступил Варшавский. Срок погашения истек в марте 2022 года, три инстанции уже признали законность претензий банка на сумму более 10,255 млрд рублей.

А вот компании ООО «Металлургинвест» пока не везет, со своей скромной суммой 14,6 млн рублей она пока не может встать в реестр кредиторов, хотя еще в марте 9 ААС своим решением обязал первую инстанцию рассмотреть по существу это требование. Между прочим ООО «Металлургинвест» — соучредитель Энгельсского трубопрокатного завода. Каким образом бывший глава «Эстара» и тут оказался должником, пока непонятно.

Реализация имущества банкрота будет идти до 18 мая 2023 года, финуправляющим суд назначил Кирилла Ноготкова из ААУ «Сириус».

Справка «БВ». ООО «Энгельсский трубопрокатный завод» имеет ОКВЭД «производство стальных труб, полых профилей и фитингов», здесь трудится 159 человек. Генеральный директор – Сергей Еретин, ранее занимавший аналогичную должность на энгельсском трубном заводе. Учредители – Екатерина Красильникова и ООО «Металлургические инвестиции» (бенефициар Сутаев Марат Магарамович). Эти же учредители владеют ООО «Гурьевск-сталь», чья специализация – производство стали в слитках. За 2021 год завод заработал 2,5 млрд рублей (+124%), чистая прибыль – 224 млн рублей (+438%).

Оригинал материала: “Бизнес Вектор”