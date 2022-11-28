 

Актриса с багажом прошлых отношений: что известно о новой любовнице скандалиста Марата Башарова

28.11.2022, 18:13, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Российский актер театра и кино Марат Башаров после скандала с рукоприкладством по отношению к бывшей жене пытается строить новые отношения. Он признавался, что его сердце несвободно, и его новая возлюбленная совершенно не похожа на всех предыдущих. Однако более о возлюбленной 48-летнего Башаров ничего не говорил.

На днях завеса тайны рухнула, и личность новой пассии Марата Башарова была рассекречена. Как выяснилось, телеведущий встречается с 35-летней коллегой по цеху Асей Борисовой. Актриса уже была ранее замужем, и у нее есть сын от прошлых отношений.

Недавно новая пассия Марата Башарова вышла в свет. Она появилась на спектакле своего возлюбленного. Примечательно, что Ася Борисова села в одном ряду с бывшей женой Марата Башарова Елизаветой Круцко. Судя по всему, актер пытается продвинуть свою новую возлюбленную в культурную среду и устроить получше ее карьеру. Именно поэтому он познакомил ее с генеральным директором МХАТа Владимиром Кехманом.

“Я вчера видел двух девушек, которые пришли. Марат мне сказал: “Одна бывшая, другая настоящая”. Он просто представил мне их. Не знаю — посмотрим”, – рассказал Кехман в эфире шоу “Ты не поверишь!” на НТВ.

Напомним, от бывшей жены Елизаветы Круцко у Марата Башарова есть дочь Амели. Пара развелась из-за измен Башарова. Второй раз актер пытался построить отношения с Екатериной Архаровой. Он избил ее, будучи пьяным, после чего долго раскаивался. Третьей женой Башарова стала Елизавета Шевыркова. От актера она родила сына Марселя. Семья также развалилась из-за рукоприкладства Башарова.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.11.22 / “Не способен поверить в счастье и любовь”: Утяшева поставила точку в вопросе развода с Волей

03.03.22 / Спецоперация головного мозга

03.09.22 / Зачем Муцениеце бывшая свекровь? – Личное мнение

28.05.21 / Дочь Анастасии Заворотнюк рассказала о депрессии на фоне болезни матери

06.08.22 / Мнение: Я вас услышал

25.01.22 / Незадолго до смерти пациенты утверждают, что видят бегающих маленьких детей

24.12.21 / Малышева рассказала, действительно ли бульон и растительное масло позволяют дольше не пьянеть

02.03.22 / Мэр города Жолквы в Львовской области “вылавливает” беженцев-мужчин

18.10.22 / Ногти с эффектом градиента будут трендом осени-2022: как сделать самостоятельно модный маникюр

22.07.20 / Скандалы: Кто продал Байкал

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика