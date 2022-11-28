 

Закативший глаза Костюшкин прижал к стенке похотливую Анфису Чехову у всех на глазах

28.11.2022, 18:13, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Телеведущая Анфиса Чехова в последнее время заметно похорошела. Она сбросила 30 килограммов и стала еще привлекательнее. Не удивительно, что мимо нее спокойно не может пройти ни один мужчина, в том числе звездный коллега Стас Костюшкин. Певец восхитился ее телом и не упустил возможности пощупать формы Чеховой.

Жаркие объятия Костюшкина и Чеховой попали в объективы камер журналистов. На фото Костюшкин закатил от удовольствия глаза, а Чехова, которая была совсем не против, задрала одну ногу. Анфиса Чехова манила изгибами своего тела в облегающем сверкающем пайетками платье с глубоким декольте. Удивительно, насколько гармонично и ярко смотрелась эта пара вместе. Между ними явно пробежала искра, и не только по работе, уверены фанаты. Стас Костюшкин осыпал 44-летнюю похотливую Анфису Чехову комплиментами.

“Вот как надо худеть! Тут некоторые девочки худеют, недоедают и ходят злыми, потом всякую фигню мне пишут. Учитесь у Анфисы: позитив, добро и стройность”, – заявил Костюшкин.

Поклонники задались вопросом, не ревнует ли жена накачанного Костюшкина к коллегам вроде Чеховой? В беседе с журналистами Юлия не раз признавалась, что никакой ревности нет, что, конечно, странно при таком любвеобильном муже.

Напомним6 Стас Костюшкин женат на Юлии более 15 лет. У пары есть два сына – Богдан и Мирон. Также у Костюшкина есть сын Мартин от прошлых отношений.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.10.22 / Мнение: Месть Медведева

09.12.21 / Мнение: Репрессии в прокуратуре

28.06.22 / Алексей Панин оскорбил Михаила Боярского

09.08.22 / Обновлённый седан Audi A6 представили в Китае

17.09.22 / Мнение: Ограничение на въезд для “хороших русских”

21.07.22 / Мнение: Опять Россию обидели, или Плевок Магнуса

22.12.21 / Мнение: Перспективный двигатель ПД-14

04.08.20 / Таинственный объект промчался над поверхностью Луны

07.07.20 / Скандалы: Двуличная переписка доцента-потрошителя

07.09.22 / Все средства, полученные по суду от Шендеровича и “Эха Москвы”, будут направлены на борьбу с пропагандой Запада – Пригожин

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика