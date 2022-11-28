Бикси возглавит список самых модных стрижек 2023 года: тенденции и секреты выбора

Стрижка бикси является наиболее популярной в этом сезоне, и это заслуженно, поскольку ее можно охарактеризовать так: красота, элегантность и практичность. Рассмотрим концепцию, преимущества и особенности выбора такой прически.

Концепция

Особенностями стрижки является сочетание классического боба и писки, что составляет очень удачную и гармоничную середину между этими двумя прическами. Сверху и впереди бикси смотрится как боб, а по бокам и на шее волосы несколько короче, поэтому эти участки можно охарактеризовать как писки.

Преимущества

Это очень стильная и красивая прическа, которая подойдет дамам любого возраста. Ее можно рассматривать в качестве повседневной, не менее привлекательно она смотрится в качестве нарядной. Как уже было сказано, она отлично подойдет тем, кто предпочитает достаточно большой объем сверху, но не является поклонницей слишком коротких стрижек. Практичность – это еще одно преимущество стрижки, поскольку ее техника позволяет удерживать форму даже без длительной укладки. Нужно также сказать о том, что бикси будет идеально смотреться при любом цвете волос, поэтому вы можете экспериментировать с оттенками.

Кому подойдет

Плюс состоит в том, что бикси подходит практически всем, независимо от формы лица и структуры волос. Дело в том, что данная стрижка представлена во множестве вариаций, в которых есть и удлиненные волосы на отдельных участках, и короткие там, где вам надо.

С челкой и без челки, с прямым и боковым пробором, разной длиной и формой – все эти характеристики позволяют моделировать форму лица в зависимости от разновидности прически (например, варианты с удлиненными прядями у лица помогут изменить круглую или квадратную форму на более утонченную).

Стоит также сказать, что тонкие волос благодаря бикси обретают дополнительный объем.

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Рассмотрим несколько вариантов стрижки бикси, один из которых вам обязательно подойдет.

Бикси с челкой

Очень сильный и креативный вариант, он подходит представительницам прекрасного пола, которые предпочитают быть экстравагантными, но при этом не хотят тратить много времени на укладку волос. Плюсом является то, что волосы можно просто просушить даже без использования стайлинговых средств и инструментов для укладки. Стрижка будет смотреться великолепно.

Бикси с волнами

Также очень стильный и эффектный вариант простой, но в то же время очень привлекательной и кокетливой прически. Если вы хотите всегда чувствовать себя уверенной, выглядеть стильно и уместно в сочетании с любым луком, эта стрижка для вас.

С рваными слоями

Также оригинальный вариант стрижки, который подойдет для прямых волос. Техника поможет удерживать форму на протяжении целого дня, а также не использовать средства и инструменты для укладки.

Небрежная прическа с длинной челкой

Это непревзойденная в своей красоте, стильная и креативная прическа, которая может порадовать активных женщин. Удлиненная челка является элементом, который поможет спрятать пухлые щечки и сделать квадратное или круглое лицо более утонченным.