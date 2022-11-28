В тренде – минималистские тату и астрологические мотивы: значение и идеи маленьких рисунков звезды для женщин

Если вы хотите сделать тату, то должны знать, то в тренде сейчас татуировки минималистические. К числу самых востребованных дизайнов на данный момент являются татуировки в виде бабочек. Также сейчас очень модны рисунки на коже, изображающие популярные астрологические символы. Подскажем десять вдохновляющих идей, как изобразить красивую, простую и значимую минималистичную татуировку в виде звезды, а также расскажем, что она означает.

Что означает тату “звезда”

Звезды являются олицетворением света, надежды, вдохновения. Также они символизируют хорошую энергию, процветание, духовность. Хотя для обозначения своей татуировки вы можете подобрать собственную интерпретацию. Кроме того, удачно выбранная тематика рисунка не только обладает определенным смыслом, но и подчеркивает вашу красоту. Хотелось бы также отметить, что минималистичные татуировки требуют гораздо меньше ухода, чем более объемные.

Звезды для сестер или подруг

Сестры или подруги могут сделать одинаковые татуировки. Например, отличной идеей для такого дизайна станут маленькие звездочки на запястьях.

Вспышка

Простотой и сдержанностью отличается татуировка в виде вспышки звезды. Очень удачным местом для ее нанесения является предплечье. Когда вы будете разгибать руку, у окружающих будет такое ощущение, как будто вспыхнула звезда.

Звезда с сердцем

Еще одним вариантом рисунка на предплечье будет комбинированная татуировка из нескольких звездочек и маленького сердечка.

Звезды на груди

Такую идею дизайнеры предлагают тем, кто не боится татуировать область груди. Эталоном для этой минималистической татуировки может стать рисунок, включающий в себя не только звездочки различной величины, но и небольшие созвездия.

Звездный браслет

Очень оригинально будут смотреться несколько звездочек, нанесенных вокруг запястья в виде браслета.

Звезды с Луной

Еще одна идея для татуировки на космическую тематику – это Луна со звездой. Она удачно будет смотреться и на запястье, и в области предплечья.

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Галактика

Возможно, кого-то заинтересует дизайн, изображающий галактику. В такой татуировке есть и звезды, и планеты, и созвездия.

Цветная татуировка

Если вы наберетесь смелости, сделайте на руке цветную минималистическую татуировку. К звездам и планетам можете добавить несколько сердечек.

Звезды на руке

Эффектно будет смотреться сочетание звезд с различными фазами Луны.

Звезда на пальце

Если вы хотите совсем миниатюрную татуировку, сделайте ее на пальце.