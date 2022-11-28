Звезда “Дома дракона” Мэтт Смит спровоцировал слухи о новом романе

В минувшие выходные 40-летнего Мэтта Смита, известного по ролям Деймона Таргариена в нашумевшем “Доме дракона” и молодого принца Филиппа в “Короне“, заметили на свидании с новой избранницей. Репортеры Daily Mail запечатлели британского актера и высокую светловолосую красавицу покидающими лондонский клуб-ресторан Chiltern Firehouse в 5 часов утра.

Таинственной незнакомкой оказалась 25-летняя выпускница юридического факультета Жанна Море. Известно, что вопреки образованию девушка пробует себя в моделинге и актерском мастерстве. Пара выглядела роскошно в полностью черных вечерних ансамблях, но держалась на расстоянии. Все фото вы можете посмотреть в нашем Telegram-канале.

Жанна Море

Напомним, что один из завидных звездных холостяков Мэтт Смит свободен с 2020 года. Именно тогда закончился его последний серьезный роман с Лили Джеймс, известной по роли Памелы Андерсон в недавнем байопике “Пэм и Томми”. Актеры познакомились на съемках “Гордости и предубеждения” и были вместе более 5-ти лет. По слухам, причиной разрыва послужила интрижка Смита с коллегой по “Короне“ Клэр Фой, однако официальной версией является несовпадение рабочих графиков актеров.

Сейчас Лили Джеймс встречается с музыкантом Майклом Шуменом из рок-группы Queens Of The Stone Age.

Клэр Фой и Мэтт Смит – кадр из сериала “Корона” Кадр из “Дома дракона”