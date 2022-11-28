 

Звезда “Дома дракона” Мэтт Смит спровоцировал слухи о новом романе

28.11.2022, 17:45, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В минувшие выходные 40-летнего Мэтта Смита, известного по ролям Деймона Таргариена в нашумевшем “Доме дракона” и молодого принца Филиппа в “Короне“, заметили на свидании с новой избранницей. Репортеры Daily Mail запечатлели британского актера и высокую светловолосую красавицу покидающими лондонский клуб-ресторан Chiltern Firehouse в 5 часов утра.

Таинственной незнакомкой оказалась 25-летняя выпускница юридического факультета Жанна Море. Известно, что вопреки образованию девушка пробует себя в моделинге и актерском мастерстве. Пара выглядела роскошно в полностью черных вечерних ансамблях, но держалась на расстоянии. Все фото вы можете посмотреть в нашем Telegram-канале.

Жанна Море

Напомним, что один из завидных звездных холостяков Мэтт Смит свободен с 2020 года. Именно тогда закончился его последний серьезный роман с Лили Джеймс, известной по роли Памелы Андерсон в недавнем байопике “Пэм и Томми”. Актеры познакомились на съемках “Гордости и предубеждения” и были вместе более 5-ти лет. По слухам, причиной разрыва послужила интрижка Смита с коллегой по “Короне“ Клэр Фой, однако официальной версией является несовпадение рабочих графиков актеров.

Сейчас Лили Джеймс встречается с музыкантом Майклом Шуменом из рок-группы Queens Of The Stone Age.

Клэр Фой и Мэтт Смит – кадр из сериала “Корона”Кадр из “Дома дракона”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.07.22 / Добавьте брюки-кюлоты — и стильный образ готов: с чем еще сочетать футболки-оверсайз весной и летом

20.11.21 / Мнение: Построение диалогов (начало)

06.04.21 / 700 лет жили в «оккупации» — за это надо компенсацию

22.10.22 / Камера зафиксировала как женщина исчезла из своей постели и снова появилась там через 12 минут

30.10.20 / Сестра короля Бутана вышла замуж за брата королевы: официальные фото

31.08.22 / Мнение: Кордон

23.01.22 / Автохлам: что делать, если подержанный автомобиль оказался хламом

28.03.22 / Тимоти Шаламе, Эндрю Гарфилд, Джейсон Момоа и другие самые стильные мужчины премии “Оскар-2022”

09.01.22 / Предупрежден – значит вооружен: какие проблемы со здоровьем могут быть у каждого знака зодиака и как уберечься от них в 2022 году

27.06.21 / Московские пенсионеры устроили драку у мусорного контейнера за просроченные коды активации Windows 10

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinsko[email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика