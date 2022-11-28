Гвинет Пэлтроу воссоединилась с дочерью впервые после того, как та поступила в колледж

Судя по всему, 50-летняя велнесс-гуру и голливудская звезда Гвинет Пэлтроу успела соскучиться по своей старшей дочери Эппл – еще бы, ведь, как известно, у них прекрасные отношения. Девушка покинула родной дом и поступила в колледж два месяца назад, и в минувшие выходные звездная мама наведалась к ней в гости, чтобы провести вместе несколько дней. О походах по магазинам и ресторанам Пэлтроу отчиталась новыми снимками в своих социальных сетях.

Отметим, что, окончив школу, 18-летняя Эппл на полную катушку насладилась последним месяцем лета. В один из уикендов девушка устроила грандиозную вечеринку в доме знаменитой матери. В поместье веселились и танцевали более 50-ти гостей, а напитки лились рекой, но вечеринку пришлось прервать после того, как соседи вызвали полицию.

Кстати, на выпускной вечер дочери в июне этого года Гвинет пришла вместе с бывшим супругом и отцом Эппл, лидером группы Coldplay Крисом Мартином. Также у Пэлтроу и Мартина есть еще один общий ребенок – 16-летний сын Мозес. Пара была жената с 2003 по 2016 год, но, по сведениям инсайдеров, рассталась еще в 2013-м. Впрочем, звездам удалось сохранить дружеские отношения. С 2014 года актриса встречается с 51-летним соавтором сериалов “Хор” и “Американская история ужасов” Брэдом Фэлчаком.

В начале ноября Гвинет составила свой традиционный вишлист на Рождество и опубликовала его в социальных сетях. Что входит в “хотелки”, помимо плетки, секс-кресла и неоновой туалетной бумаги – читайте в нашем материале.

Гвинет с супругом