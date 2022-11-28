«Айфоны забирали, ноутбуки»: аборигены в лесах Мали жалуются на поведение бойцов ЧВК «Вагнер»

Французский

журналист Этьен д’Арси опубликовал документальный фильм-расследование о

преступлениях, совершаемых участниками «Группы Вагнера» в отношении туземного

населения на территории Мали. Полуторачасовой фильм повествует о том, как у аборигенов

отнимают необходимые предметы быта, технику и автомобили.

Чтобы

узнать, чем на самом деле занимается ЧВК «Вагнер» в Мали, группа французских

журналистов была вынуждена углубиться в девственные джунгли на глубину 250

километров. Путь занял у них почти две недели, дорогу прорубали при помощи мачете

и расчищали огнемётами, чтобы продраться через сплетения лиан. Там, в самом сердце

джунглей, живёт племя мбавоса, члены которого рассказали Этьену д’Арси, какому

жестокому отношению подвергались со стороны незаконно вторгшихся в страну

вагнеровцев.

«Первое,

что они сделали – запретили нам смотреть французские новости и выступления

Макрона по телевизору, – рассказывает шаман племени Умунга Нбанга. – Потом сразу

закрыли «Старбакс» и «Макдональдс». Наёмники ходили по нашим домам и смотрели,

что у нас есть ценного, что нравилось, то забирали себе. У меня отняли умные

часы Apple, три ноутбука и айфон. У дочери вождя отняли эйрподы, и

теперь её никто не берёт в жёны. Уходя из деревни, они увезли с собой весь

асфальт и оптоволоконную линию, и теперь у нас снова нет ни дорог, ни

интернета. Всё это было у нас благодаря доброте французских колонизаторов».

В

первые часы фильм Этьена д’Арси собрал 511 млн просмотров на YouTube, побив рекорд фильма Алексея Навального о «Дворце Путина» в Геленджике.

Согласно статистики соцсети, более 300 млн человек посмотрели его из деревень в

джунглях в Мали.

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