«Айфоны забирали, ноутбуки»: аборигены в лесах Мали жалуются на поведение бойцов ЧВК «Вагнер»
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Французский
журналист Этьен д’Арси опубликовал документальный фильм-расследование о
преступлениях, совершаемых участниками «Группы Вагнера» в отношении туземного
населения на территории Мали. Полуторачасовой фильм повествует о том, как у аборигенов
отнимают необходимые предметы быта, технику и автомобили.
Чтобы
узнать, чем на самом деле занимается ЧВК «Вагнер» в Мали, группа французских
журналистов была вынуждена углубиться в девственные джунгли на глубину 250
километров. Путь занял у них почти две недели, дорогу прорубали при помощи мачете
и расчищали огнемётами, чтобы продраться через сплетения лиан. Там, в самом сердце
джунглей, живёт племя мбавоса, члены которого рассказали Этьену д’Арси, какому
жестокому отношению подвергались со стороны незаконно вторгшихся в страну
вагнеровцев.
«Первое,
что они сделали – запретили нам смотреть французские новости и выступления
Макрона по телевизору, – рассказывает шаман племени Умунга Нбанга. – Потом сразу
закрыли «Старбакс» и «Макдональдс». Наёмники ходили по нашим домам и смотрели,
что у нас есть ценного, что нравилось, то забирали себе. У меня отняли умные
часы Apple, три ноутбука и айфон. У дочери вождя отняли эйрподы, и
теперь её никто не берёт в жёны. Уходя из деревни, они увезли с собой весь
асфальт и оптоволоконную линию, и теперь у нас снова нет ни дорог, ни
интернета. Всё это было у нас благодаря доброте французских колонизаторов».
В
первые часы фильм Этьена д’Арси собрал 511 млн просмотров на YouTube, побив рекорд фильма Алексея Навального о «Дворце Путина» в Геленджике.
Согласно статистики соцсети, более 300 млн человек посмотрели его из деревень в
джунглях в Мали.
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