Кругом веселье! – Личное мнение

Какая-то репортёрка по фамилии, кажется, Блин, показала, как развлекаются в Дубае тик-токеры, исполнители, публичные личности и прочие лидеры мнений.



Фото: Соцсети

Ну, как-как? Хорошо развлекаются.

Ходят по ресторанам. Друг друга слушают. Причёсываются и красятся. Наташка Королёва пообещала идти на концерт к Филиппу Киркорову.

Всё это, оказывается, всемирно известный в определённых кругах фестиваль народной самодеятельности Парус.

Лолита Милявская, отколесив по нашей необъятной стране гастроли, заработала денег — отдыхает теперь в Эмиратах. Ходит на шопинг, общается с фанатами Блиновской и тоже даёт концерты.



Фото: Соцсети

Не может, видимо, остановиться — душа поёт. Говорит, мужик давно появился!

Уставшая пара Самойловых тоже тут. Им скоро жениться, но Дубай не отпускает. На сцене в этот момент будто близнец Джигана — певец Артик и Асти.



Фото: Соцсети

До конца я, конечно, спецвыпуск репортёрки Блин не досмотрела, но задумалась — сколько у нас, оказывается, богатых и счастливых людей!

Веселятся, живут в дорогих отелях — душа радуется, как им всем хорошо. Кто горлопанит, а кто снимает тик-ток. Другой отдыхает, потому что устал, а иной летит туда, чтобы показать нам всё на Ютубе.

Красота!

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