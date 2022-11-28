Кругом веселье! – Личное мнение
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Какая-то репортёрка по фамилии, кажется, Блин, показала, как развлекаются в Дубае тик-токеры, исполнители, публичные личности и прочие лидеры мнений.
Фото: Соцсети
Ну, как-как? Хорошо развлекаются.
Ходят по ресторанам. Друг друга слушают. Причёсываются и красятся. Наташка Королёва пообещала идти на концерт к Филиппу Киркорову.
Всё это, оказывается, всемирно известный в определённых кругах фестиваль народной самодеятельности Парус.
Лолита Милявская, отколесив по нашей необъятной стране гастроли, заработала денег — отдыхает теперь в Эмиратах. Ходит на шопинг, общается с фанатами Блиновской и тоже даёт концерты.
Фото: Соцсети
Не может, видимо, остановиться — душа поёт. Говорит, мужик давно появился!
Уставшая пара Самойловых тоже тут. Им скоро жениться, но Дубай не отпускает. На сцене в этот момент будто близнец Джигана — певец Артик и Асти.
Фото: Соцсети
До конца я, конечно, спецвыпуск репортёрки Блин не досмотрела, но задумалась — сколько у нас, оказывается, богатых и счастливых людей!
Веселятся, живут в дорогих отелях — душа радуется, как им всем хорошо. Кто горлопанит, а кто снимает тик-ток. Другой отдыхает, потому что устал, а иной летит туда, чтобы показать нам всё на Ютубе.
Красота!
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Источник: Лена Миро
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