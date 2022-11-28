Главная ретро-тенденция-2022-2023 – воротник: как сделать образ элегантнее с помощью трендового аксессуара

Отложной воротник — та деталь, которая сделает ваш образ стильным и женственным. В то же время именно данный элемент добавит нотку ретро. Если вам импонирует данная концепция, тогда прислушайтесь к рекомендациям, как создавать органичные луки с отложным воротником.

Уменьшаем бедра

Именно с помощью отложного воротника вы можете создать идеальный силуэт и скрыть недостатки. В частности, благодаря данному аксессуару не составит труда визуально уменьшить бедра.

Для этого отдавайте предпочтение объемным воротникам: можно с воланами и оборками, с рюшами. Таким образом плечи станут шире, и за счет этого бедра уже не будут казаться широкими. Акцент будет на верхней, а не на нижней части тела.

Увеличиваем бюст

Знаете ли вы, что с помощью объемного отложного воротника можно решить проблему маленькой груди? Отдавайте предпочтение большому аксессуару с декоративными элементами (тем же оборками и рюшами), и таким образом вы добавите нужного объема в бюст.

Вы также можете рассмотреть вариант отложного воротника в виде банта. Он тоже помогает решить проблему с маленькой грудью.

Создаем офисно-деловой лук

Отложной воротник станет прекрасным дополнением к любому офисно-деловому образу. Просто наденьте рубашку на пуговицах с воротником под свитер, пуловер или жилетку, и сразу получите формальный лук. В контексте офисно-делового образа будет наиболее уместным белоснежный воротник.

Вы можете выбрать лаконичный воротник с острыми краями, а можете тот, который с ажурными вставками. В первом случае наряд получается более сдержанным и формальным. Во втором — есть отсылка к школьному стилю преппи (еще одна актуальная тенденция). Лук получается более игривым, даже несколько инфантильным. Сами решайте, насколько это вписывается в установленный вашей организацией дресс-код.

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Вы также можете рассмотреть вариант блуз с большими воротниками (которые покрывают плечи) с завязками спереди. Двухцветные воротники (например, с черно-белой расцветкой) смотрятся очень симпатично. Они делают образ одновременно и строгим, и женственным.

Составляем романтичные образы

Нет ничего проще создать с отложным воротником романтичный лук. Для этого выбирайте аксессуары с ажурными вставками, с ленточками, бантиками, с рюшами – все эти элементы нынче в моде.

Такие воротники отлично смотрятся с платьями, особенно мини или миди. Вы также можете сочетать рубашку с отложным воротником с худи или толстовкой, свитером или жакетом.