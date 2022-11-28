 

Главная ретро-тенденция-2022-2023 – воротник: как сделать образ элегантнее с помощью трендового аксессуара

28.11.2022, 16:25, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Отложной воротник — та деталь, которая сделает ваш образ стильным и женственным. В то же время именно данный элемент добавит нотку ретро. Если вам импонирует данная концепция, тогда прислушайтесь к рекомендациям, как создавать органичные луки с отложным воротником.

Уменьшаем бедра

Именно с помощью отложного воротника вы можете создать идеальный силуэт и скрыть недостатки. В частности, благодаря данному аксессуару не составит труда визуально уменьшить бедра.

Для этого отдавайте предпочтение объемным воротникам: можно с воланами и оборками, с рюшами. Таким образом плечи станут шире, и за счет этого бедра уже не будут казаться широкими. Акцент будет на верхней, а не на нижней части тела.

Увеличиваем бюст

Знаете ли вы, что с помощью объемного отложного воротника можно решить проблему маленькой груди? Отдавайте предпочтение большому аксессуару с декоративными элементами (тем же оборками и рюшами), и таким образом вы добавите нужного объема в бюст.

Вы также можете рассмотреть вариант отложного воротника в виде банта. Он тоже помогает решить проблему с маленькой грудью.

Создаем офисно-деловой лук

Отложной воротник станет прекрасным дополнением к любому офисно-деловому образу. Просто наденьте рубашку на пуговицах с воротником под свитер, пуловер или жилетку, и сразу получите формальный лук. В контексте офисно-делового образа будет наиболее уместным белоснежный воротник.

Вы можете выбрать лаконичный воротник с острыми краями, а можете тот, который с ажурными вставками. В первом случае наряд получается более сдержанным и формальным. Во втором — есть отсылка к школьному стилю преппи (еще одна актуальная тенденция). Лук получается более игривым, даже несколько инфантильным. Сами решайте, насколько это вписывается в установленный вашей организацией дресс-код.

Студентка полицейской академии Вьетнама рассказала, как ухаживает за кожей лица
Денежное дерево радует пышным цветением: мой секрет в уходе за листьями
Редкий кадр: Викторя Исакова показала подросшую дочь от Юрия Мороза (новое фото)

Вы также можете рассмотреть вариант блуз с большими воротниками (которые покрывают плечи) с завязками спереди. Двухцветные воротники (например, с черно-белой расцветкой) смотрятся очень симпатично. Они делают образ одновременно и строгим, и женственным.

Составляем романтичные образы

Нет ничего проще создать с отложным воротником романтичный лук. Для этого выбирайте аксессуары с ажурными вставками, с ленточками, бантиками, с рюшами – все эти элементы нынче в моде.

Такие воротники отлично смотрятся с платьями, особенно мини или миди. Вы также можете сочетать рубашку с отложным воротником с худи или толстовкой, свитером или жакетом.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.09.22 / “Горько и несправедливо”: Алферова расплакалась из-за участи лишившегося родного дома Райхельгауза

04.07.20 / Интернационал Тарранта

18.06.21 / Чтобы не тратить драгоценное время: стрижки, для которых не требуется укладка

26.08.20 / Попугай Игги Попа стал попечителем австралийского госпиталя для животных

22.06.22 / «Досадное и неправильное» – немецкие политики выступили против решения об экстрадиции Ассанжа

24.11.20 / Чем питаться в случае апокалипсиса?

01.09.22 / “Они меня в грош не ставят”: откровения 81-летнего Никоненко об отношениях с родственниками

05.04.22 / Принц Уильям и Кейт Миддлтон хотят, чтобы у их детей было королевское хобби

19.09.21 / Экология жизни

24.11.21 / В Госдуме предложили запретить анекдоты о чукчах

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика