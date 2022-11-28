 

Трендовые сумки зимы 2023, которые идеально подходят под верхнюю одежду

28.11.2022, 16:25, Разное
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Ни один образ не может считаться завершенным без аксессуаров. Сумка — та вещь, которая является незаменимой при создании деловых и повседневных луков. Рассматриваем трендовые модели на зиму 2022-2023 года.

Объемные сумки

Если вам нравятся сумки размера XXXL, то для вас есть хорошая новость. Такие изделия были в моде летом и на предстоящий зимний сезон сохраняют свою актуальность. Чем больше по объему сумка — тем лучше.

С таким изделием вы можете смело отправляться на шопинг. В нее можно сложить покупки, а в сумку поменьше — кошелек и гаджет. Ношение двух сумок одновременно — это тренд, который сохранится и на следующий год.

Сумка-тоут — хороший вариант как для работы. В нее без труда поместится ноутбук и важные документы. Если выбираете аксессуар для работы и офиса, то отдавайте предпочтение изделию нейтрального цвета. Это может быть коричневый, черный, темно-синий цвет.

Для создания неформального образа в стиле кэжуал, рассмотрите сумку в стиле бохо. Она может быть тканевой или даже соломенной, с декоративными элементами в виде ремешком, плетения. Такое изделие хорошо смотрится с плюшевым пальто, замшевой курткой или дубленкой коричневого или песочного оттенка.

Аксессуары маленьких и средних размеров

Если вы отдаете предпочтение миниатюрным аксессуарам, тогда убедитесь в том, что сумка держит форму. Она может быть квадратной, прямоугольной, в виде чемоданчика.

Истинным украшением таких изделий станет фурнитура. В моде — сумки с позолоченными или серебристыми элементами. Такие аксессуары прекрасно смотрятся с элегантной верхней одеждой: например, с пальто или плащом, с шубой до пят.

Если вам нравятся нестандартные решения, то присмотритесь к сумке-ведро.

Несмотря на миниатюрные размеры, он достаточно вместительная. Также в моде сумки в виде полумесяца.

Они могут быть изготовлены из мягкой натуральной или эко-кожи на ваше усмотрение.


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