 

Фронтмена Imagine Dragons Дэна Рейнольдса заметили с новой девушкой спустя два месяца после развода

28.11.2022, 16:20, Разное
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Похоже, 35-летний лидер поп-рокеров Imagine Dragons Дэн Рейнольдс закрутил новый роман. Репортеры издания TMZ сфотографировали музыканта на свидании с 42-летней звездой фильма “Соседка по комнате” Минкой Келли. Пара посетила кафе Stella в районе Сильверлейк, Калифорния, где, по информации таблоида, провела несколько часов. Фотографы также успели запечатлеть, как нарядно одетые Дэн и Минка флиртуют в машине до ужина. Естественно, совместный выход двух знаменитостей не мог не спровоцировать слухи о назревающем романе.

Отметим, что свидание Рейнольдса и Келли состоялось всего через несколько месяцев после того, как актриса рассталась с американским комиком Тревором Ноа. Причиной разрыва послужили слухи о возможном романе Ноа с певицей Дуа Липой — летом их заметили целующимися на улицах Нью-Йорка.

Дэн Рейнольдс, в свою очередь, в сентябре развелся с супругой Айей Фолькман. Они поженились 5 марта 2011-го и прожили вместе 10 лет. За эти годы у пары родилось четверо детей, — 10-летняя Эрроу, 5-летние близняшки Джиа и Коко и 2-летний сын Валентайн — но, увы, брак это не спасло. К слову, к разрыву дело шло довольно давно. Супруги уже расходились в 2018 году, но уладили разногласия и пробовали сохранить семью.


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