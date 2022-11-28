Медведев пофантазировал о «бракоразводном процессе» США и Евросоюза

Взаимоотношения стран Европы и Соединенных Штатов могут закончиться «грязным скандалом» и «муторным разделом имущества» из-за отказа Вашингтона делиться прибылью, сообщил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«Развод» США и Евросоюза может произойти из-за «экономической неверности» и даже отказа от выполнения супружеского долга со стороны американских властей, указал Медведев в своем Telegram-канале.

Он назвал США «альфа-самцом», который в нарушение клятв любви и верности врет и не думает делиться прибылями, отнимает у «престарелого партнера» последнее и присваивает себе.

«А на мнение своего партнера демонстративно кладет известно что, правда, под соусом красивых, но пустых политических высказываний», – подчеркнул зампред Совбеза.

США ускоряют интеграцию европейских компаний в собственную экономику, создают систему субсидий и налоговых льгот, обходя интересы стареющей Европы.

Также американские власти поощряют собственные рынки покупать произведенные в США товары, поскольку занимаются бизнесом, в отличие от Евросоюза, который охватило «политическое безумие».

Антироссийские санкции оставляют все меньше шансов компаниям из Европы нормально работать в собственных странах, поскольку российский рынок закрыт, а китайский «наглухо забит своими товарами».

«А вот Америка ждет подгулявшие европейские компании, улыбаясь всеми своими 32 белыми имплантами и распахнув широкие объятия, в которых сегодня размяк и нежится бизнес Старого Света», – подчеркнул Медведев.

Таким образом, по его мнению, США «снимают с содержания» Европу и обходятся с ней «как с уличной девкой».

Евросоюз еще может порвать с американскими экономическими партнерами, начав новую жизнь, но на это у ЕС может не хватить решительности, «да и тестостерона уже маловато».

Газета ВЗГЛЯД писала, Соединенные Штаты разваливают единое пространство Европы и Атлантики.

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