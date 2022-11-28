 

Экс-командующий ВДВ Украины Забродский раскрыл планы ВСУ по захвату Крыма

28.11.2022, 15:58, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Украина готовила операцию по захвату Крыма к 2023 году, сообщил бывший командующий ВДВ Украины Михаил Забродский.

По его словам, такая операция была не просто возможна, а уже планировалась, передает The Economist.

Забродский не уточнил, когда именно Украина планировала провести операцию. Он добавил, что теперь ВСУ предстоит «выиграть много сражений», информирует «РенТВ».

«Если бы мы сообщали о наших планах в социальных сетях и по телевидению, мы бы ничего не добились», – подчеркнул Забродский.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что курс президента Украины Владимира Зеленского на якобы победу в войне и «возврат» всех земель, включая Крым, постигнет неудача.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

31.03.21 / Песков рассказал о переговорах Путина, Макрона и Меркель

18.11.20 / Большинство семей погибших от COVID-19 украинских медиков еще не получили выплаты. В Кабмине объяснили почему

03.11.20 / Россиянка погибла на отдыхе в Турции

29.09.20 / В Госдуме осудили стремление Twitter ввести цензуру

12.04.21 / Державшей на привязи дочь в Ростовской области предъявили обвинение

05.10.20 / НКО обяжут отчитываться о собранных пожертвованиях

27.04.21 / В Одессе на годовщину событий 2 мая пройдет Марш защитников

09.05.21 / DE – противодействие «российской агрессии» — Великобритания направит в Балтийское море десантный корабль

26.01.22 / Минздрав подготовил памятку для граждан с бессимптомной и легкой формой COVID

27.10.21 / “Кривляние посреди тощих сковородок”. Maruv показала эротичный танец в “полуголом” костюме

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика