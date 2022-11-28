Экс-командующий ВДВ Украины Забродский раскрыл планы ВСУ по захвату Крыма

Украина готовила операцию по захвату Крыма к 2023 году, сообщил бывший командующий ВДВ Украины Михаил Забродский.

По его словам, такая операция была не просто возможна, а уже планировалась, передает The Economist.

Забродский не уточнил, когда именно Украина планировала провести операцию. Он добавил, что теперь ВСУ предстоит «выиграть много сражений», информирует «РенТВ».

«Если бы мы сообщали о наших планах в социальных сетях и по телевидению, мы бы ничего не добились», – подчеркнул Забродский.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что курс президента Украины Владимира Зеленского на якобы победу в войне и «возврат» всех земель, включая Крым, постигнет неудача.

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