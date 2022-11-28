 

Глава ДНР Пушилин рассказал об успехах ВС России у Артемовска

28.11.2022, 15:57, Новости дня
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Российские военные продвигаются в окрестностях Артемовска, вскоре город с украинскими военными внутри может попасть в окружение, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.

Ситуация у Артемовская все еще остается сложной, но подразделения, включая подразделение ЧВК Вагнера, продвигаются вперед, успехи есть непосредственно у самого города, сообщил Пушилин в эфире «России 24», передает РИА «Новости».

«Ситуация оперативного окружения (города) достаточно близка», – подчеркнул врио главы республики.

Он добавил, что украинские военные пытаются перебросить резервы с херсонского на донецкое направление. Согласно сообщениям с фронта, туда перебрасываются резервисты ВСУ в возрасте от 55 лет, указал Пушилин, информирует ТАСС.

Он выразил мнение, что эти резервисты вряд ли бы хотели оказаться на переднем крае боевых действий.

При этом в городе Марьинка бои сместились уже в центр населенного пункта, мирных жителей удается выводить в безопасные места.

Ранее донецкий депутат Владислав Бердичевский в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что украинские военные несут большие потери у Артемовска, их подразделения сдвигаются к Часову Яру.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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