Американский блогер предположил, что сюжет GTA 6 будет связан с криминалом, и получил иск от Rockstar Games

Американский обзорщик игр Джойс Рейнхард получил судебный иск от компании Rockstar Games за неосторожное упоминание планируемой к выпуску игры GTA 6.

Во время шестичасового стрима он обмолвился о проекте буквально двумя фразами, но этого хватило, чтобы видео удалили с Twitch и YouTube, а самого Рейнхарда призвали к ответственности.

Стример предположил, что в новой игре знаменитой серии сюжет будет всё также посвящён криминальным разборкам и преступному миру.

– Я не думаю, что они сделают игру про розовых единорогов, если вы понимаете. Наверняка там будут пушки, бандиты и вот это всё, – сказал он.

Юристы Rockstar пришли к выводу, что блогер допустил сразу два нарушения закона: он публично упомянул название игры без согласования с пресс-службой издателя, включающего в себя оценку тональности и прочие экспертизы, а также раскрыл секретную инсайдерскую информацию. В результате игроки во всём мире преждевременно узнали подробности о готовящемся релизе, что может отрицательно повлиять на продажи.

Сумма предварительного иска составляет $229 млн, однако к рассмотрению дела могут присоединиться зрители стрима Рейнхарда в качестве потерпевшей стороны. Не исключено, что они тоже потребуют финансовых компенсаций за спойлеры.

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