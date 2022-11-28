 

Ради экономии энергии швейцарский коллайдер отправили в «зимнюю спячку» на две недели раньше

28.11.2022, 15:20, Разное
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Из-за высокой стоимости электричества экономить его приходится и учёным, пишет Deutschlandfunk. В связи с этим ускоритель заряжённых частиц в Центре по ядерным исследованиям CERN в швейцарском городе Женеве ушёл в «зимнюю спячку» на две недели раньше обычного. При этом местный руководитель утверждает, что одной этой меры может быть недостаточно и экономить энергию придётся и в будущем.


AP

Из-за высоких цен на энергию экономить электричество в Швейцарии приходится и учёным, пишет Deutschlandfunk. Центр по ядерным исследованиям CERN в Женеве уже сегодня отключил свой коллайдер — самый большой ускоритель заряжённых частиц такого типа в мире. В результате установка ушла в «зимнюю спячку» на две недели раньше, чем в другие годы.

С просьбой сделать это к учёным обратился французский энергетический концерн EDF, который обеспечивает коллайдер энергией. Ускоритель находится в пограничном районе между Швейцарией и Францией и расходует электричество, как город с населением 300 тыс. человек. Сейчас у Франции возникли проблемы с её атомными электростанциями, из-за чего страна увеличила импорт электричества из Германии. По этой причине и в самой ФРГ пока что не спешат отключать свои АЭС.

Если цены на энергию останутся высокими, то одной меры по отключению коллайдера будет недостаточно и нужно будет экономить и в будущем, заявил руководитель исследований в CERN. Сейчас там ищут способы решить эту проблему. Среди прочего рассматривается вариант с использованием отработанного тепла от коллайдера для обогрева районов с новостройками.


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