 

Венгрия пообещала одобрить вступление Швеции и Финляндии в НАТО в новом году

28.11.2022, 15:20, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Венгерский парламент проведёт голосование по вопросу ратификации протоколов о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО не раньше февраля 2023 года. Об этом сообщил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, передаёт Das Erste. Ранее глава канцелярии премьер-министра Гергей Гуйаш заявил, что Венгрия поддержит своих «союзников», однако сначала ей предстоит провести антикоррупционные реформы, предложенные Брюсселем.


AP

Венгрия намерена ратифицировать протоколы о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО только в следующем году. «Как мы уже сообщили Швеции и Финляндии, Венгрия поддержит членство этих двух стран в НАТО», — заявил журналистам премьер-министр страны Виктор Орбан. По его словам, этот вопрос будет включён в повестку дня первой парламентской сессии 2023 года, которая должна начаться в феврале, пишет Das Erste. 

Для официального приёма двух скандинавских стран в НАТО требуется согласие всех членов альянса. На данный момент Венгрия и Турция остаются единственными странами НАТО, не ратифицировавшими соглашение. Как отмечает издание, после начала конфликта на Украине Швеция и Финляндия «нарушили многолетнюю традицию военного нейтралитета» и в мае подали заявку на вступление в НАТО.

Правящая партия «Фидес — Венгерский гражданский союз» неоднократно отказывалась назначить парламентское голосование по этому вопросу. При этом подчёркивалось, что «Фидес» поддерживает вступление двух стран в НАТО.

В начале ноября глава канцелярии премьер-министра Гергей Гуйаш заявил, что, прежде чем парламент сможет заняться вопросом о вступлении двух стран в НАТО, Венгрии придётся провести антикоррупционные реформы, предложенные Брюсселем. «Финны и шведы — наши союзники, и как мы можем полагаться на наших союзников, так и они могут рассчитывать на нас», — заявил Гуйаш, добавив, что «не возражает» против их присоединения.

Правительство Венгрии ведёт переговоры с Брюсселем о выделении стране миллиардов евро из фондов ЕС. Из-за проблем с коррупцией финансирование Венгрии в настоящее время приостановлено. Оппозиция неоднократно призывала поставить на повестку дня вопрос о ратификации протоколов о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО. Венгерская социалистическая партия назвала отказ «непонятным и неоправданным», а центристская партия «Движение Моментум» обвинила правительство в «шантаже» Брюсселя.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что в ходе встречи с главами правительств Словакии и Чехии Орбан пообещал своим коллегам, что ратификация состоится на первой парламентской сессии 2023 года. «Так что ратификация последует примерно через месяц или два», — подчеркнул премьер-министр Польши, передаёт Das Erste. 


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.12.21 / Москва увеличит объемы строительства жилья по реновации

12.08.22 / США готовятся к насилию в ответ на обыски в поместье Трампа

11.09.20 / Президент FIA Жан Тодт рассказал о недавнем визите к Михаэлю Шумахеру

08.02.22 / Лариса Гузеева рассказала, что в неё влюбилась женщина

21.02.22 / Google обойдет российские санкции через криптовалюты и закладки

27.02.22 / Мнение: Все идет по плану

11.01.22 / Мировая столица разводов

19.08.22 / Пять стрижек, которые проверены временем и никогда не выйдут из моды: лучшие вариации и советы по их стилизации под свой облик

07.08.22 / Мнение: Как Запад планирует (якобы) разграбление Украины

19.05.22 / Мнение: Прогноз роста ВВП, отношение россиян к санкциям и товарные биржи для малого бизнеса

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика