 

“К концу ноября начинается предновогодняя депрессия”: как Прохор Шаляпин отметит свой день рождения

28.11.2022, 15:05, Разное
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Двадцать шестого ноября Прохору Шаляпину исполнилось 39 лет. Артист всегда считал свой день рождения особенным. Эта дата была для него временем и радостных хлопот, и печальных воспоминаний. Певец уже давно не устраивает праздника по случаю дня рождения. Шаляпин рассказал, с чем связано такое решение.

Трагическое совпадение

Уже много лет Прохор не устраивает застолий по поводу дня рождения, не собирает у себя родных и друзей. Это решение связано с печальным событием, которое произошло в жизни артиста в 2015 году. У Шаляпина скончался лучший друг, которому было всего 32. Смерть была внезапной. Прошло немало лет, но певец до сих пор ассоциирует свой день рождения с трагическим событием. У исполнителя нет желания отмечать праздник с размахом.

В этом году Прохор провел свой день рождения на сцене. Артист говорит, что для него это лучший подарок. Кроме того, Шаляпина поздравили поклонники. И, конечно же, самый близкий человек – мама.

Прохор говорит, что каждый год с нетерпением ждет от нее поздравлений.

Певец утверждает, что главное для него – внимание, а не презенты. Артист не ждет подарков на день рождения. Для Прохора гораздо приятнее, когда о нем вспоминают поклонники и близкие.

Шаляпин признался, что его день рождения всегда утопает в предновогодней спешке. Из-за этого у исполнителя случается предпраздничная депрессия. Певец не стремится привлекать внимание к себе.


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