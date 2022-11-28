 

Редкий выход: Рианна и A$AP Rocky посетили музыкальный фестиваль на Барбадосе

28.11.2022, 15:00, Разное
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Вечером субботы, 26 ноября, 34-летняя поп-дива и бьюти-магнат Рианна и ее возлюбленный, рэпер A$AP Rocky, посетили рэгги-фестиваль в Бриджтауне, Барбадос. Для пары это довольно редкий совместный выход — впервые после рождения сына они появились на публике в конце октября на премьере блокбастера Marvel “Черная пантера: Ваканда навсегда” в Нью-Йорке.

Как одна из самых стильных звездных пар, влюбленные приехали на концерт в сочетающихся аутфитах. Рианна вышла в соблазнительном крошечном алом платье, и коктейльный образ дополнила миниатюрной сумкой Gucci в тон и босоножками на прозрачных ремешках. A$AP Rocky, в свою очередь, выбрал лонгслив с имитацией обнаженного тела в неоновых цветах, шорты-карго оливкового оттенка и панаму в тон, а на пояс повязал красную рубашку в клетку. Все фото выхода вы можете посмотреть в нашем Telegram-канале.

Напомним, что Рианна впервые стала мамой в мае этого года, но до сих пор не показала лицо малыша. В начале ноября она дала большое интервью Entertainment Tonigh, в котором рассказала больше подробностей о первенце. Об их с A$AP Rocky (настоящее имя — Раким Майерс) романе заговорили в начале 2020 года. Тогда певица только рассталась с саудовским миллиардером Хассаном Джамилем, а спустя время ее стали замечать в компании рэпера. Свои отношения звезды подтвердили только в 2021 году. 

Пожалуй, второе главное событие в жизни Рианны в этом году — ее триумфальное возвращение на сцену, о котором снимут документальный фильм. Недавно певица записала саундтрек к ленте “Черная пантера: Ваканда навсегда”, и это был ее первый новый релиз после 6-летнего перерыва. Кроме того, Рианна станет хедлайнером “Супербоула” 2023 года. 


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