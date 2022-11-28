 

Сергей Семак и другие гости благотворительного бала в Санкт-Петербурге

28.11.2022, 15:00, Разное
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Детский бал “Сказка о Царе Салтане” прошел с благотворительной целью – часть вырученных во время мероприятия средств будут направлены на нужды Православной социальной службы спасения “Милосердие”, которая оказывает помощь больным детям, одиноким старикам, людям с инвалидностью, детям-сиротам и бездомным.

Гостей, среди которых были Сергей Семак, Виктория Шелягова, Ольга Лефферс, Эдгар Шабанов и другие, встречали артисты русского народного ансамбля “Хохлома”. Следом за ансамблем выступил состоящий из пятидесяти артистов детский коллектив. Во втором отделении в зале появились выпускницы Вагановского училища – Царевна Лебедь в авторском кокошнике от Серафимы Злобиной в окружении очаровательных снежинок. Завершила классическую программу солистка Большого театра Лада Меркульева, голову которой венчала тиара Kokoshnik от Axenoff.  Она исполнила арию композитора  Римского-Корсакова из оперы “Снегурочка”.

Сергей Семак и Петр АксеновВиктория ШеляговаЭдгар ШабановОльга ЛефферсАнжелина ВоронцоваЛада МеркульеваЕванжелина Мельникова


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