Сергей Семак и другие гости благотворительного бала в Санкт-Петербурге

Детский бал “Сказка о Царе Салтане” прошел с благотворительной целью – часть вырученных во время мероприятия средств будут направлены на нужды Православной социальной службы спасения “Милосердие”, которая оказывает помощь больным детям, одиноким старикам, людям с инвалидностью, детям-сиротам и бездомным.

Гостей, среди которых были Сергей Семак, Виктория Шелягова, Ольга Лефферс, Эдгар Шабанов и другие, встречали артисты русского народного ансамбля “Хохлома”. Следом за ансамблем выступил состоящий из пятидесяти артистов детский коллектив. Во втором отделении в зале появились выпускницы Вагановского училища – Царевна Лебедь в авторском кокошнике от Серафимы Злобиной в окружении очаровательных снежинок. Завершила классическую программу солистка Большого театра Лада Меркульева, голову которой венчала тиара Kokoshnik от Axenoff. Она исполнила арию композитора Римского-Корсакова из оперы “Снегурочка”.

Сергей Семак и Петр Аксенов Виктория Шелягова Эдгар Шабанов Ольга Лефферс Анжелина Воронцова Лада Меркульева Еванжелина Мельникова