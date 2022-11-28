Скандалы: Почему новосибирские банки перестали давать ипотеку семьям военных?

Законодательное собрание Новосибирской области просит правительство РФ повлиять на позицию банков, которые включили военнослужащих и добровольцев в список «повышенного риска» и стали отказывать в выдаче кредитов на жилье

Законодательное собрание Новосибирской области просит правительство РФ повлиять на позицию банков, которые включили военнослужащих и добровольцев в список «повышенного риска» и стали отказывать в выдаче кредитов на жилье. О проблеме с выдачей кредитов для военнослужащих заявили на заседании законодательного собрания Новосибирской области. Депутаты приняли обращение к правительству России с просьбой обеспечить выдачу ипотечных кредитов участникам военной спецоперации. По данным депутатов, участники СВО, включая добровольцев и мобилизованных, не могут получить ипотечные кредиты.

По словам заместителя председателя комитета заксобрания по строительству, жилищно-коммунальному сектору и тарифам Ильи Полякова, в этой сфере сложилась «тяжёлая, несправедливая ситуация».

«Участники СВО стали массово получать отказы в заключении ипотечных договоров. Суть происходящего: кредитные организации внесли военнослужащих и приравненных к ним лиц в категорию повышенного риска. На себя этот риск банки брать не желают, поэтому используют все поводы, отказывая участникам спецоперации в кредитах на жильё, — сообщил Поляков, — ко мне как к депутату обратились военнослужащие из Новосибирской области, выполняющие боевые задачи в зоне специальной военной операции. Они столкнулись с невозможностью получить ипотечные кредиты на покупку жилья. Оказывается, банки фактически ставят военнослужащих в стоп-листы, перестраховывая свои интересы. Бойцы проливают кровь за страну, а им отказывают в возможности взять кредит на покупку квартиры!»

В заксобрании отмечают, что наличие «стоп-листов» на выдачу ипотеки подтвердили аналитики строительного рынка и риэлторы.

«Банки вообще резко сократили выдачи кредитов мужчинам до 45 лет, – отметил заместитель председателя комитета по строительству Евгений Покровский. – Их позиция – если гражданин призывного возраста, то больше рисков, что кредит может оказаться невозвратным. Мы хотим предложить правительству России принять постановление, что банки не должны ограничивать выдачу кредитов на таком основании».

Депутаты отмечают, что речь не идет о военной ипотеке, а о кредитах, которые пытаются получить добровольцы или «другие категории», какие именно – не уточняется.

Депутаты в итоге поддержали обращение к федеральным властям.

Как отметили «Новым известиям» опрошенные риэлторы, судя по всему, проблема актуальная только для Новосибирска.

«У нас подобных отказов не было, как не было и желающих купить квартиру среди мобилизованных или добровольцах, довольно странно совершать сделки с недвижимостью, будучи призванными», — сообщил руководитель ипотечного отдела крупного агентства в Челябинске.

Директор риэлторской компании «Бенуа» из Санкт-Петербурга Дмитрий Щегельский так же отметил, что не сталкивался с отказами для военных.

«Мое агентство не сталкивалось с таким, но я слышал, что в конце сентября — начале октября такие проблемы были. У меня в агентстве не было отказов. При этом у нас был клиент 25 лет действующий военный с местом службы в Петербурге. И ему выдали ипотеку». – сообщил эксперт.

Александр Дыбин

Оригинал материала: “Новые известия”