Экспертиза показала наркотическое опьянение у сбившей мать с детьми в Москве женщины

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28.11.2022, 14:35, Новости дня
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Подозреваемая в смертельной аварии с матерью и ребенком в столице в момент ДТП находилась в состоянии наркотического опьянения, сообщила прокуратура города.

У 37-летней подозреваемой, находившейся за рулем, согласно медицинскому освидетельствованию, зафиксировано состояние наркотического опьянения, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ведомства.

Ее действия следует квалифицировать по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, совершенное в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц».

Дело передали в Следственный комитет. До экспертизы обвиняемой грозило до семи лет заключения, после нее – до 15 лет тюрьмы.

Напомним, ДТП произошло на улице Свободы в Москве в воскресенье. Согласно предварительным данным, водитель Kia не смогла справиться с управлением, она выехала на тротуар и наехала на женщину и двух ее детей. Один из них был в коляске. Погибли женщина и один ребенок, один малыш выжил, он госпитализирован.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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