 

Politiko: В НАТО наметился раскол из-за Китая

28.11.2022, 14:35, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Политика НАТО в отношении Китая вызывает разногласия стран-членов альянса, среди приоритетов у них значатся два противоречащих пункта – сдерживание Пекина и сохранение связей с ним, сообщила обозреватель газеты Politiko Лили Байер.

В статье она указала на то, что в ходе саммита в Мадриде союзники по НАТО признали попытки КНР бросить вызов их общим интересам, безопасности и ценностям.

Так, сейчас США пытаются подвести цели НАТО под свою политику, сдерживая Пекин, а с другой стороны некоторые страны настроены на работу с КНР. Также среди сторонников жесткого подхода есть нежелающие резкого противостоять Китаю, передает ТАСС.

Постпред США при НАТО Джулианна Смит уверена в схожести военных стратегий Вашингтона и НАТО.

Она указала, что часть стран хотят оставить в фокусе Россию, а другая часть – Китай. Но и сохранение экономических связей также входит в интересы многих стран.

Ранее в одной из статей издания указывалось, что курс президента США Джо Байдена на сдерживание Китая на фоне энергетического кризиса грозит Европе может стать экономической катастрофой. 

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.10.21 / «Байкал электроникс» начнет выпускать материнские платы

19.09.20 / Парламент Перу проголосовал против импичмента президента

17.06.21 / “Путин – х…йло”. Украинские болельщики спели песню о главе Кремля на матче Евро 2020 в Бухаресте. Видео

27.01.21 / “Он шлет наилучшие пожелания”. Байден пошутил о телефонном разговоре с Путиным. Видео

29.10.20 / Меньше запретов, больше свободы – немецкие врачи раскритиковали методы Берлина в борьбе с коронавирусом

03.11.20 / Канцлер Австрии назвал нападения в Вене терактом

16.01.21 / В мире от COVID-19 умерло более 2 млн человек

24.01.22 / Общество: Морскую авиацию ВМФ срочно усиливают и обновляют

07.01.22 / Экс-премьер Казахстана считает “чрезмерным” обращение Токаева в Организацию Договора о коллективной безопасности

27.08.20 / Погребинский назвал «началом войны» расстрел активистов пророссийской партии под Харьковом

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика