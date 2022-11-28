Ульяновский мэр Вавилин объявил о переходе на работу в ОПК
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Руководитель Ульяновска Дмитрий Вавилин заявил, что покидает должность, поскольку переходит работать на предприятие оборонно-промышленного комплекса.
Вавилин в своем Telegram-канале сообщил, что решил перейти на новое место работы, и подал заявление в гордуму Ульяновска об отставке с поста градоначальника.
Чиновник добавил, что в этой сфере предстоит много работы, в том числе по импортозамещению и увеличению государственного оборонзаказа. Задачи нужно решать «максимально быстро, качественно и эффективно», поэтому он и принял решение работать в ОПК.
Вавилин указал, что окончил машиностроительный факультет Ульяновского государственного технического университета, что должно помочь в развитии промышленного комплекса.
По его словам, предприятия работают в две смены и даже переходят на режим работы в три смены.
Вавилин был назначен врио главы Ульяновска в июне 2021 года. В августе того же года он стал градоначальником по решению городской думы.
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