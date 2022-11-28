 

В РФ начались продажи новых лифтбеков и универсалов Volkswagen Arteon

28.11.2022, 14:30, Разное
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В РФ начали поступать обновленные универсалы и лифтбэки Volkswagen Arteon.

В частности, обе модификации поставляются по параллельному импорту. Стоимость лифтбека составляет от 4,15 млн рублей, а универсалы доступны от 4,3 млн рублей. В свою очередь, покупатели могут выбрать модели с дизельными и бензиновыми агрегатами. В первом случае установлен 2-литровым мотор на 190 и 280 л.с. соответственно. Дизельные версии оснащены единственным мотором на 200 л.с.

Покупателям доступны версии с передним или полным приводом, а также с роботизированной коробкой передач. Автомобили получили адаптивный круиз-контроль, трехзонный климат-контроль и улучшенную мультимедийную систему. Ранее цены на модели составляли от 2,63 млн рублей.


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