 

По следам Пугачевой: 58-летняя Гулькина откровенно о пятой свадьбе с молодым красавцем

28.11.2022, 14:05, Разное
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Людмила Гурченко, Лолита Милявская, Алла Пугачева – у всех этих артисток было по пять мужей. Наталия Гулькина решила, кажется, не отставать от знаменитых коллег.

“Пока рано говорить о том, будет ли свадьба, – рассказала Гулькина “Дни.ру”. – Не думаю, что я готова в пятый раз поставить штамп в паспорте. Хотя, если говорить честно, я паспорт меняла, поэтому там вообще нет штампов о регистрации брака (смеется)”.

Очередной избранник Наталии продолжил созданную ею же традицию. “Все мужья были младше меня, – признается певица. – А новый парень младше меня всего на 15 лет (певице сейчас 58 – Прим. ред.). Ну а что в этом такого? Я что, плохо выгляжу?!”

У певицы есть двое детей – сын Алексей от первого брака и дочь Яна от третьего. “Они хорошо приняли моего нового избранника, – радуется Гулькина. – И меня к нему они не ревнуют – все взрослые люди”.

“Мы вместе с молодым человеком не живем вместе, а просто встречаемся, – заверила звезда. – У нас такой романтический период пока. Он дарит мне цветы. А вот что касается украшений, то как-то так случилось в моей жизни, что мужчины украшения мне никогда не дарили – я сама себе все покупала”.

Если же говорить о богатстве избранника, то, по словам певицы, он – среднестатистический человек. “Есть квартира, машина”, – приоткрыла занавес тайны звезда.


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