 

В Петербурге гололед привел к массовым ДТП

28.11.2022, 14:05, Разное
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Синоптики сообщили, что гололед на улицах Санкт-Петербурга продержится до начала декабря. Сотрудники МЧС предупредили жителей Северной столицы о том, что водителям и пешеходам не стоит терять бдительности и быть внимательными на дорогах.

По данным Пятого канала, до начала декабря в городе будет морозно. Столбики термометров в ближайшее время опустятся до -7 градусов.


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