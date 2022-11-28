В Петербурге гололед привел к массовым ДТП
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Синоптики сообщили, что гололед на улицах Санкт-Петербурга продержится до начала декабря. Сотрудники МЧС предупредили жителей Северной столицы о том, что водителям и пешеходам не стоит терять бдительности и быть внимательными на дорогах.
По данным Пятого канала, до начала декабря в городе будет морозно. Столбики термометров в ближайшее время опустятся до -7 градусов.
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