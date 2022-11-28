Байден пообещал заняться проблемами контроля оружия и повышения зарплат до конца года

После недавней массовой стрельбы в Вирджинии Байден заявил, что предложит новый законопроект о запрете штурмового оружия, а также обещал добиться повышения минимальной оплаты труда в США, пишет CBS News. На фоне экономических проблем и высокой инфляции у президента остаётся мало времени — уже через месяц у руля палаты представителей встанут его политические оппоненты, подчёркивается в репортаже.

Байден говорит, что займётся проблемой контроля гражданского оружия в период «переходного» конгресса, пока Республиканская партия не встала у руля в палате представителей, — это произойдёт в следующем году. Президент сказал, что он выдвинет законопроект, запрещающий штурмовые винтовки, к концу этого года. Он также сталкивается с рядом потенциальных серьёзных проблем экономического характера, которые могут стать ощутимы в сезон праздничных покупок. В их числе забастовка сотрудников Amazon — крупнейшего в мире онлайн-ретейлера, а также общенациональная забастовка работников железнодорожной отрасли, которая может начаться в первые дни декабря. Нэнси Кордес находится в Нантакете, Массачусетс, где президент проводит праздничный уикенд. Доброе утро, Нэнси.

НЭНСИ КОРДЕС, репортёр CBSNews: Доброе утро, Дана! Президент отдыхает здесь, в ветреном городке Нантакет вместе со своей семьёй в преддверии «законодательной гонки», которая ждёт его партию в конце года, пока республиканцы не взяли бразды правления в палате представителей — срок их полномочий начинается в январе. Как и многие американцы, семья Байден в «чёрную пятницу» занималась шопингом, демонстрируя поддержку работникам сферы розничной торговли лично и онлайн. В это время сотрудники Amazon начали забастовки либо вышли на митинги в более чем 30 странах. «Мы продолжаем строить экономику с низов, опираясь на средний класс и поддерживая трудящихся», — написал президент Байден в Twitter, пообещав стараться достичь минимальной оплаты труда 15 долларов в час. В эти праздничные дни наибольшие опасения у потребителей вызывает инфляция, несколько снизившаяся в прошлом месяце, но по-прежнему остающаяся на рекордно высоком уровне.



ПОКУПАТЕЛЬ: Вместо того чтобы купить несколько подарков, я беру лишь по одному на человека, поскольку ограничен в средствах. Некоторые люди вовсе не покупают подарки.



ПОКУПАТЕЛЬ: Каждый раз, выходя из дома, тратишь по сто долларов!



В Нантакете может быть как в зимней сказке, но и сюда продолжают просачиваться проблемы из реального мира. Надвигается возможная забастовка работников железных дорог, после того как профсоюзы отказались от сделки с железнодорожными компаниями.



ДЖО БАЙДЕН, президент США: Моя команда поддерживает контакт со всеми сторонами.



Президент Байден также прокомментировал недавнюю массовую стрельбу, которая произошла в магазине Walmart, в Чесапике, штат Вирджиния. В результате погибли шесть человек.

ДЖО БАЙДЕН: То, что полуавтоматическое оружие у нас до сих пор разрешено для приобретения, — это скверно. Просто скверно. Это не приносит никакой общественной пользы. Ноль!

Господин Байден заявил репортёрам, что намерен предложить законопроект о запрете штурмового оружия. Но для этого ему не хватает голосов, и шансы станут ещё более призрачными, когда республиканцы возьмут палату представителей под свой контроль.

НЭНСИ КОРДЕС: Президент Байден будет в Нантакете все выходные, прежде чем вернётся в Вашингтон. Сотрудники Белого дома сообщают, что в течение праздников он будет обсуждать со своими родственниками решение избираться на второй срок в 2024 году, Эррол.



Нэнси, из живописного Нантакета, спасибо вам большое!

Дата выхода в эфир 26 ноября 2022 года.