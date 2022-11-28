 

Байден пообещал заняться проблемами контроля оружия и повышения зарплат до конца года

28.11.2022, 13:55, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

После недавней массовой стрельбы в Вирджинии Байден заявил, что предложит новый законопроект о запрете штурмового оружия, а также обещал добиться повышения минимальной оплаты труда в США, пишет CBS News. На фоне экономических проблем и высокой инфляции у президента остаётся мало времени — уже через месяц у руля палаты представителей встанут его политические оппоненты, подчёркивается в репортаже.

Байден говорит, что займётся проблемой контроля гражданского оружия в период «переходного» конгресса, пока Республиканская партия не встала у руля в палате представителей, — это произойдёт в следующем году. Президент сказал, что он выдвинет законопроект, запрещающий штурмовые винтовки, к концу этого года. Он также сталкивается с рядом потенциальных серьёзных проблем экономического характера, которые могут стать ощутимы в сезон праздничных покупок. В их числе забастовка сотрудников Amazon — крупнейшего в мире онлайн-ретейлера, а также общенациональная забастовка работников железнодорожной отрасли, которая может начаться в первые дни декабря. Нэнси Кордес находится в Нантакете, Массачусетс, где президент проводит праздничный уикенд. Доброе утро, Нэнси. 

НЭНСИ КОРДЕС, репортёр CBSNews: Доброе утро, Дана! Президент отдыхает здесь, в ветреном городке Нантакет вместе со своей семьёй в преддверии «законодательной гонки», которая ждёт его партию в конце года, пока республиканцы не взяли бразды правления в палате представителей — срок их полномочий начинается в январе. Как и многие американцы, семья Байден в «чёрную пятницу» занималась шопингом, демонстрируя поддержку работникам сферы розничной торговли лично и онлайн. В это время сотрудники Amazon начали забастовки либо вышли на митинги в более чем 30 странах. «Мы продолжаем строить экономику с низов, опираясь на средний класс и поддерживая трудящихся», — написал президент Байден в Twitter, пообещав стараться достичь минимальной оплаты труда 15 долларов в час. В эти праздничные дни наибольшие опасения у потребителей вызывает инфляция, несколько снизившаяся в прошлом месяце, но по-прежнему остающаяся на рекордно высоком уровне.
 
ПОКУПАТЕЛЬ: Вместо того чтобы купить несколько подарков, я беру лишь по одному на человека, поскольку ограничен в средствах. Некоторые люди вовсе не покупают подарки.
 
ПОКУПАТЕЛЬ: Каждый раз, выходя из дома, тратишь по сто долларов!
 
В Нантакете может быть как в зимней сказке, но и сюда продолжают просачиваться проблемы из реального мира. Надвигается возможная забастовка работников железных дорог, после того как профсоюзы отказались от сделки с железнодорожными компаниями.
 
ДЖО БАЙДЕН, президент США: Моя команда поддерживает контакт со всеми сторонами.
 
Президент Байден также прокомментировал недавнюю массовую стрельбу, которая произошла в магазине Walmart, в Чесапике, штат Вирджиния. В результате погибли шесть человек.

ДЖО БАЙДЕН: То, что полуавтоматическое оружие у нас до сих пор разрешено для приобретения, — это скверно. Просто скверно. Это не приносит никакой общественной пользы. Ноль!

Господин Байден заявил репортёрам, что намерен предложить законопроект о запрете штурмового оружия. Но для этого ему не хватает голосов, и шансы станут ещё более призрачными, когда республиканцы возьмут палату представителей под свой контроль.

НЭНСИ КОРДЕС: Президент Байден будет в Нантакете все выходные, прежде чем вернётся в Вашингтон. Сотрудники Белого дома сообщают, что в течение праздников он будет обсуждать со своими родственниками решение избираться на второй срок в 2024 году, Эррол.
 
Нэнси, из живописного Нантакета, спасибо вам большое!

Дата выхода в эфир 26 ноября 2022 года.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.09.20 / «При постоянной прослушке микрофона это нормально» – разработчики приложения Госуслуг объяснили высокий расход батареи

05.07.21 / Пока Кейт Миддлтон на карантине: принц Уильям посетил службу в соборе Святого Павла в Лондоне

27.02.21 / На Багамы “прилетело” или “приплыло” нечто с надписями на русском языке)))

13.09.22 / CSM – западные санкции помогли россиянам обратить внимание на изучение собственной страны

22.04.21 / Бойцы ОМОНа и Росгвардии провели реконструкцию взятия Зимнего дворца

28.01.21 / Памела Андерсон вышла замуж за своего телохранителя

22.09.22 / Sky News оценил потенциальные возможности российского ядерного арсенала

10.11.22 / Володин предрек усугубление политического кризиса в США

24.04.22 / Мнение: Культ Победы

18.03.21 / Байден извинился перед Кадыровым за слова о Путине

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика