В приоритете – оверсайз: трендовые тенденции трикотажных платьев на зиму 2023 и самые актуальные модели

Трикотажные платья уверенно занимают лидирующие позиции. Данные изделия останутся актуальными и в предстоящем 2023 году. Для создания стильного и современного лука обратите внимание на фасоны и модели платьев, которые сейчас в моде.

Оверсайз

В прошлом остались облегающие трикотажные платья. Сейчас в приоритете — фасоны оверсайз. Поэтому смело можете приобретать изделия свободного кроя и даже на пару размеров больше. В таких платьях в точно не замерзнете зимой, в минусовые температуры. Для утепления сочетайте платья оверсайз с высокими сапогами. Вы также можете надеть под низ теплые колготы и термобелье.

Длинные

Если говорить об актуальной длине платьев, то можете отдавать предпочтение изделиям миди и макси. Платье в пол позволяет создать стильный и элегантный образ. Цветовая гамма — на ваше усмотрение. Если вам по душе классика, то останавливайте выбор на нейтральных оттенках. В моде одежда бежевого, песочного цвета, оттенка слоновой кости, кофе с молоком. Создать роскошный и дорогой образ можно с помощью белоснежного платья.

С разрезами

В этом году вошли в моду длинные юбки с разрезами по бокам, сзади или спереди. Сейчас актуальными являются трикотажные платья аналогичного фасона. Для создания кокетливого и игривого образа отдавайте предпочтение платью с разрезами по бокам. Разрезы могут достигать длины выше колена. Чтобы образ не получился чрезмерно откровенным и провокационным, сочетайте такое платье с высокими сапогами или ботфортами.

Менее экстремальный вариант — это длинное платье с небольшим разрезом на подоле сзади.

С высокой горловиной

В приоритете — создание теплых, уютных и домашних образов. Комфортнее всего зимой вам будет в платье с высокой горловиной. Благодаря такой детали вам не придется утепляться с помощью шарфа или снуда. Такое платье смело можно сочетать не только с длинным пальто, но также и с укороченным пуховиком.

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Расклешенные книзу

Если вам больше импонируют женственные и элегантные образы, то присмотритесь к трикотажным платьям, расклешенным книзу. Благодаря им появляется А-силуэт. Такой наряд стройнит, помогает скрыть широкие бедра, делает образ более изящным.

Платья миди длины, расклешенные книзу, хорошо сочетаются с высокими сапогами. Вы можете создать монохромный лук, подобрав обувь в тон к одежде. А можете сыграть на контрасте, смиксовав платье из трикотажа и сапоги разных оттенков. Только желательно, чтобы вещи все же были в одной цветовой гамме. Это означает, что теплые оттенки нужно сочетать с теплыми, а холодные с холодными.

В спортивном стиле

Если вам нравится стиль кэжуал, то присмотритесь к оригинальных платьям в спортивном стиле. Это некий симбиоз трикотажного платья и толстовки. Здесь есть капюшон и большой карман спереди. Такое платье хорошо сочетается с кедами и кроссовками, а также с брутальными ботинками или ботильонами (лучше на шнуровке). В любом случае, обувь не должна быть элегантной, поэтому позабудьте о шпильках и остроносых ботинках. Не забудьте дополнить образ рюкзаком или шопером.

Оригинального кроя

Сегодня мода предполагает выражение индивидуальности. Высоко ценятся изделия оригинального кроя, таких моделей, которые не продаются на каждом шагу. В связи с этим обязательно пополняйте гардероб платьями оригинального кроя, с необычными деталями и элементами декора. Например, стильно смотрится платье на шнуровке сзади. Или изделие с асимметричным подолом (укороченным спереди или удлиненным сзади), с объемными рукавами-воланами и т.д.

Если вы сами рукодельничаете, то можете сшить себе платье оригинального фасона. Если нет, то можно обратиться за помощью в ателье, если есть такая финансовая возможность.