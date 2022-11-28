Криштиану Роналду пригласили играть за Саудовскую Аравию с самым высоким гонораром в истории футбола

Накануне стало известно, 37-летний португальский футболист Криштиану Роналду получил деловое предложение, от которого трудно отказаться. После увольнения из “Манчестер Юнайтед” легендарного нападающего приглашают в различные футбольные клубы, но самым настойчивым оказался “Аль-Наср” из Саудовской Аравии. Клуб намерен подписать 3-летний контракт с Роналду, по которому тот будет получать гонорар в размере 75 миллионов долларов в сезон. Согласно информации CBS Sports, договор может быть заключен уже через месяц. Впрочем, сам Роналду пока не комментировал поступившее ему предложение.

Отметим, что потенциальную зарплату Роналду в “Аль-Насре” можно считать самой высокой в мире футбола. Для сравнения, Килиан Мбаппе получает 57 миллионов долларов в сезон, Неймар — 49 миллионов, а Лионель Месси — 40,5 миллионов. Кстати, все трое играют за клуб “Пари Сен-Жермен”.

Напомним, что клуб “Манчестер Юнайтед” расторг контракт с Криштиану Роналду на прошлой неделе. Это случилось после того, как футболист дал откровенное интервью журналисту Пирсу Моргану и назвал клуб “предателями”. По его словам, после смерти их с Джорджиной Родригес новорожденного сына руководство не проявило понимания к эмоциональному состоянию футболиста и “усомнилось” в его профессионализме.

В составе “Манчестер Юнайтед” Роналду играл с 2003 по 2009 год, затем ушел в итальянский “Ювентус”, и вновь вернулся в родной клуб в 2021-м. В общей сложности вместе с “Манчестер Юнайтед” футболист принял участие в 346 матчах и забил 145 мячей.