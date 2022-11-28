Беременная Крисси Тейген и Джон Ледженд показали новые фото детей по случаю Дня благодарения

По словам 36-летней модели, телеведущей и писательницы Крисси Тейген, День благодарения — ее любимый праздник, и она постаралась организовать для своей семьи максимально милое и неформальное торжество. На днях звезда, беременная третьим ребенком, опубликовала новые праздничные снимки, на которых запечатлены ее муж-музыкант Джон Ледженд, родители супругов, а также двое детей пары — 6-летняя дочь Луна и 4-летний сын Майлз. Свежий пост в своем блоге Крисси подписала эмодзи в виде индейки и осенних листьев.

Отметим, что Тейген регулярно делится с подписчиками не только снимками подрастающих чад, но и новыми “беременными” фото, а также частенько выходит в свет. Так, в начале сентября Джон и Крисси появились на красной дорожке церемонии награждения “Эмми”. А всего через несколько дней после этого беременная Тейген снялась в новом романтическом клипе своего возлюбленного, который тот выпустил к 9-й годовщине брака.

Напомним, что о третьей беременности Тейген стало известно в начале августа — радостную новость она сообщила в личном блоге, опубликовав фото, на котором видно растущий живот. Для пары путь к тому, чтобы стать родителями, был непростым — они несколько раз прибегали к ЭКО. В этот раз Крисси пошла на эту же процедуру, и новая попытка увенчалась успехом с первого раза.

Крисси Тейген и Джон Ледженд встретились в 2007 году на съемках клипа на композицию Ледженда под названием “Stereo”. В 2011-м Джон сделал Крисси предложение, а двумя годами позже влюбленные сыграли свадьбу на озере Комо в Италии.