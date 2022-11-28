«Он русский» – иноагента Максима Каца лишили гражданства Израиля

Признанный в России иностранным агентом блогер и журналист Максим Кац был лишён израильского гражданства.

Соответствующее распоряжение опубликован на сайте Управления народонаселения и миграции Израиля. Представитель ведомства Моше Гурион объяснил, что Кац нарушил один из основополагающих принципов принятия в гражданство.

– Обязательным условием для предоставления паспорта Израиля в настоящий момент является еврейское происхождение. Гражданин Кац оказался не евреем, а русским. Повторю: он русский. Это официальные данные МВД России, опубликованные месяц назад, – сказал он. – Мы делали повторный запрос и получили подтверждение.

Несмотря на аннулирование паспорта, иноагент может подать заявление на получение гражданства Израиля на общих основаниях – в случае вступления в брак с гражданином страны или «за весомый вклад в продвижение еврейской культуры».

Сам Кац заявил, что будет добиваться возвращения израильского паспорта в судебном порядке, а также сообщил о преследовании со стороны местных скинхедов: на его двери неизвестные написали «Вали в свою Россию», а рядом нарисовали двуглавого орла.

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