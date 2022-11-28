Скандалы: Тайны минского двора

Кому понадобилась смерть архитектора белорусской многовекторности Макея

В Белоруссии умер глава МИД республики Владимир Макей. О причинах внезапной смерти (ему было 64) ничего не сообщается. В сухом пресс-релизе МИД говорится лишь, что глава ведомства скоропостижно скончался. Достаточно неожиданная смерть во вполне работоспособном возрасте здорового человека всегда вызывает вопросы. Тем более когда речь идёт о политической фигуре второго человека после Лукашенко.

Биография Владимира Макея

Будущий министр родился в 1958 году в Гродненской области. Сразу стоит отметить, что это особый регион. Прозападные настроения и сегодня куда сильнее в Западной Белоруссии (Гродненская, Витебская и Брестская области), нежели в остальных регионах страны. Более 60% населения исповедует католицизм.

Это весьма примечательный штрих к портрету министра. Не менее примечательным является то, что он обучался в Дипломатической академии МИД Австрии. По её окончании — на дипломатической службе. Был представителем Белоруссии при Совете Европы, советником посольства во Франции начальником управления общеевропейского сотрудничества МИД. Его направление — именно Европа, он свободно владел немецким и английским, у него были обширные связи в Евросоюзе. Всё это давало основание считать Макея прозападно настроенным.

С марта 2000 года Макей занимал должность помощника Александра Лукашенко, а спустя восемь лет стал главой Администрации Президента. По белорусским меркам он являлся «долгожителем», обычно в окружении Лукашенко на столь долгий срок не задерживаются.

Но, пожалуй, наибольшую известность Макей получил в качестве министра иностранных дел, которым он работал с 2012-го. В этой должности он запомнился попытками примирения Минска с Вашингтоном и Брюсселем, отношения с которыми у Белоруссии в очередной раз испортились после президентских выборов 2010 года.

Его называли «архитектором белорусской многовекторности» и небезосновательно. В период обострения отношений между белорусским руководством и Западом он стал единственным каналом связи между ними. Такая работа дала результаты: Запад поверил в возможность оторвать Белоруссию от России. Понятно, что провернуть в этой стране «украинский сценарий» изначально было невозможно, поэтому ставка была сделана на сближение с Минском, постепенное снятие санкций и другие преференции в обмен на отказ от односторонней ориентации на Москву.

Пик потепления отношений пришёлся на 2019 год, когда Минск заключил с ЕС договор об облегчении визового режима, а с США восстановил разорванные за 11 лет до того дипломатические отношения. Вашингтон даже назначил в Минск посла — Джули Фишер, которой, впрочем, до Минска добраться было так и не суждено. Тогда активно велись разговоры о возможности ослабления санкций в обмен на реформы.

Так или иначе, всё это можно записать в заслуги главы белорусской дипломатии, который многие годы пытался восстановить оборванные Западом нити.

В 2015 году по инициативе Макея был создан Совет по международным отношениям «Минский диалог», который проводил сомнительные с точки зрения наших с Белоруссией союзнических отношений мероприятия, на которых откровенные враги нашей страны обсуждали «сдерживание российской угрозы», а присутствовавшие представители проамериканских СМИ-иноагентов потом делали интервью с самим Макеем, выпячивая фразы, которые позиционировали как антироссийские. Так, слова о том, что существование Союзного государства зависит от воли народа, были истолкованы и разнесены по миру как заявление о готовности Минска покинуть состав союза.

Неизвестно, к чему бы всё это привело, но многовекторность для Белоруссии закончилась после очередных президентских выборов в августе 2020-го, на которых победил Лукашенко, чего Запад, разумеется, не признал. И, конечно, после февраля 2022 года, когда Белоруссия выступила союзником России в вопросе проведения спецоперации на Украине.

Несмотря на это, Макей остался верен своему курсу, заявив, что принцип многовекторности актуален для Белоруссии даже в сегодняшнее непростое время.

Стоит отметить, что все те, кто считал Макея неким демиургом, серым кардиналом, всё же ошибаются. То, что он надолго задержался на высоком посту, говорит о доверии к нему Лукашенко, но вовсе не о том, что Макей имел безграничное влияние на главу государства. И потом внешнеполитический курс определяет президент, а не министр, так что многовекторность Белоруссии — это курс, утверждённый на самом верху, а глава МИД тут просто его проводник. Ну и, конечно, символ, да. Но считать Макея человеком, который определял вектор развития страны, — странно и глупо. Он просто нужен был белорусским элитам для выстраивания диалога. К тому же такой человек, уважаемый на Западе, был необходим для противовеса «силовикам» в окружении президента.

Версии

Означает ли смерть Макея, что теперь на белорусского лидера будут влиять исключительно «силовики»? Это тоже слишком наивное представление, к тому же явно неуважительное к столь опытному политическому игроку, как Лукашенко, который как бы не нуждается ни в чьём влиянии. К тому же все возможности для многовекторности у Минска закрыты уже два года как.

Однако этим ложным представлением Макея как некоего прозападного «серого кардинала», несомненно, будут пользоваться враги России и Белоруссии. Уже пользуются. Появляются осторожные предположения, что Макея отравили и чуть ли не по приказу Кремля.

«Велика вероятность того, что Макей умер не своей смертью, его могли отравить», — пишет небезызвестный украинский пропагандист, создатель сайта «Миротворец» Антон Геращенко. «Отравить, чтобы ослабить Лукашенко и захватить власть. Ведь Макей считался главным кандидатом в преемники белорусского президента в случае старта «внешнего транзита» власти в Белоруссии».

Известный белорусский оппозиционный журналист Дмитрий Болкунец в своём ТГ-канале зачем-то приводит статью о том, что академика Сахарова якобы убили отравляющим веществом. Толстый такой намёк.

А беглый белорусский политик Павел Латушко прямо заявляет, что, вероятнее всего, за смертью Макея стоит ФСБ.

Логика понятна: Кремль якобы убил Макея, чтобы окончательно обрубить все нити, связывавшие Белоруссию с Западом. Однако эти люди не учитывают того, что Макей просто проводил курс, а не определял его. К тому же в реальности все нити давно обрубил сам Запад. Так что логика прихрамывает.

Впрочем, если это действительно убийство, вполне можно предположить, что оно совершено было с единственной целью — обвинить в нём Россию. Не будет удивительным, если какой-нибудь беглый оппозиционер завтра в эфире CNN продемонстрирует флакон с надписью NOVICHOK, якобы вынесенный из дома министра.

Ну и вполне можно допустить, что Макея убили в качестве сигнала устрашения для Лукашенко, мол, ты — следующий, если не повернёшься спиной к России.

Известные и обычные для Запада методы. Но они не сработают.

Дмитрий Родионов

Оригинал материала: “Лайф”