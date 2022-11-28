Мнение: Торжественное расторжение

Ну вот, наконец власти оформили полный разрыв «подлого договора» всего предыдущего путинского времени – «не вмешивайтесь в то, что мы творим в политике и с так называемыми «народными деньгами» – а мы не будем лезть в твои дела, подлый и бессмысленный плебс!» Плебс такой расклад долгое время устраивал – если б он любил читать, он бы, чего доброго, даже бы процитировал классика – «Я не ропщу о том, что отказали боги мне в сладкой участи оспоривать налоги». Народ Пушкина не читал никогда, но также, как и Наше Всё, тоже никогда искренне не мог понять – зачем эти налоги «оспоривать», только мозги себе сушить?

Но всё-таки люди в стране как-то привыкли – они там «наверху» делают всё что хотят, а мы тут «внизу» тоже делаем что хотим. И факт тот, что даже не с 24 февраля, а именно с 21 сентября – с началом «частичной мобилизации» – этот договор был разорван именно со стороны властей. Да, всякие фокусы с деньгами – ползучим повышением налогов, «пенсионной реформой» – уже и до этого имели место, но на фоне мобилизации всё смотрится как невинные шалости. После 21 сентября власти без церемоний покусились уже не на кошелек, а на самое жизнь обывателя. «Иди и умри!» – вот что ВДРУГ сказала власть обывателю. «Но, может, тебя и не убьют, – продолжает власть задумчиво. – А просто – оторвет что-нибудь, руку или ногу. Везение мы не отменяем!»

В этом и был реальный смысл недавней «встречи В.В. Путина с матерями мобилизованных». Путин, надо отдать ему должное, не побоялся надавить на самую болевую точку – встретился именно с МАТЕРЯМИ, даже не с самими мобилизованными. С теми, кто вроде бы несет самые страшные потери – с матерями, потерявшими сыновей. Смысл заключался в демонстрации – «А мне не стыдно!» Не стыдно в данном случае не В.В.Путину одному, а всей российской власти.

Путин встретился с матерями «как право имеющий». И хладнокровно, бестрепетно заявил им, глядя в глаза и не пряча рыбьего, немигающего взгляда: да, убили и будем убивать. Да, никаких договоров больше нет. Да, мне (то есть российской власти) плевать, что вы там чувствуете или желаете – вы будете и дальше делать то, что я велю. «Принесите мне ваших детушек, я сегодня их за ужином скушаю». Да, прошел век – ничего не изменилось, Тараканище опять здесь и он опять хочет свою долю от вас, русские бабы обеих полов.

Важная символическая роль в действе отводилась и самим русским бабам. Им надо было от имени всего народа подписать новую версию «общественного договора», закрепляющую отказ народа от всех прав и принятие новой опции беспрекословного подчинения – уже ни за что, просто так. «Матери» с ролью справились на ура – со всем согласились, не высказали ни слова осуждения или упрека, выразили готовность закинуть в топку и всех прочих оставшихся у себя детей. Зачем, почему – не спрашиваем. Надо – значит, надо.

Новая версия – конечно, чистый фарс. По ней, у народа никаких прав и все обязанности, и даже жизнь своя ему не принадлежит. А по сути – просто произошел «откат» к старой версии пользовательского соглашения между народом и властью в России – краткой, как «краткий курс»: «И как один умрем в борьбе за ЭТО».

А что «ЭТО» – то народишке знать не положено. Лепота!