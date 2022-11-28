Сыгравшая служанку Миледи в «Д’Артаньяне и трех мушкетерах» Цыплакова 10 лет восстанавливалась после малярии

Елена Цыплакова в течение 10 лет пришлось восстанавливать здоровье после перенесенной малярии. Актриса стала звездой после исполнения роли служанки Миледи в картине «Д’Артаньян и три мушкетера».

Приключенческая картина «Д’Артаньян и три мушкетера» был снят Георгием Юнгвальд-Хилькевичем в 1978 году. Фильм, мгновенно ставший хитом проката, сделала звездами всесоюзного масштаба не только исполнителей главных ролей Маргариту Терехову, Михаила Боярского, Вениамина Смехова и прочих, но и воплотившую образ служанки Миледи Елену Цыплакову. Однако слава селебрити не помогла артистке избежать тяжелого заболевания, после которого ей пришлось восстанавливать здоровье в течение 10 лет.

До «Д’Артаньяна и трех мушкетеров» Циплакова снималась в «Школьном вальсе». В истории об интригах кардинала Ришелье она запомнилась яркой ролью Кэтти, которая молилась святой Катерине об удачном замужестве. Такие же мечты были и в реальной жизни артистки. Народная артистка РФ впервые пошла под венец сразу после окончания ВУЗа, работая в Малом театре. Причем расписались молодожены во время гастролей в Прибалтике, в Рижском ЗАГСе. Но уже через год пара рассталась, после чего привлекательная артистка приглянулась на тот момент уже очень популярному, хотя и женатому Виталию Соломину. Однако их роман так и не закончился заключением брака, о чем так мечтала Циплакова, народный артист не решился на уход из семьи. В 1984 году ее супругом стал стоматолог Сергей Липец, в 2005 году актриса в третий раз вышла замуж, избранником звезды стал Павел Щербаков.

Елена Циплакова вела светскую жизнь и активно интересовалась обменом опыта между кинематографистами разных стран. Во время одной из поездок на Неделю Недели советского кино на африканский континент она заболела. Медработники, осматривавшие артистку, исполнившую в «Д’Артаньяне и трех мушкетерах» роль служанки Миледи, диагностировали малярию. Это крайне серьезное заболевание, которое в ряде случаев даже приводит к смерти. Состояние здоровья артистки стремительно ухудшалось, она уже не могла самостоятельно ходить.

Специалистам пришлось срочно проводить операцию на отекшем легком Циплаковой. После успешного хирургического вмешательства артистка столкнулась с очередным испытанием, ее вес начал быстро увеличиваться. Более того, недомогание звезда «Д’Артаньяна и трех мушкетеров» чувствовала на протяжении 10 лет. Восстанавливая свое здоровье, экранная «Кэтти» стала верующей, что и привело ее к знакомству с нынешним супругом. Павел Щербаков, как и она, регулярно посещал храмы, и именно с ним селебрити нашла свое семейное счастье.