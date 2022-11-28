Сколько стоило лицо – Личное мнение

Миллион. Примерно в эту сумму по интернетам оценивают манипуляции, которые Алла Пугачёва, якобы, сделала за последнее время.



Фото: Соцсети

Ещё летом Пугачёва была обвисшая, а теперь радуется — не обвисшая.

Не знаю, насколько вообще это правда — делала Алка себе лицо или просто научилась накладывать фильтрики, да это и неважно.

Важнее другое — зачем молодиться?

Сколько там Пугачёвой? 73, кажется. Ну, 73 — это тоже прекрасно. Я понимаю, миллион у неё на процедуры есть, но зачем его тратить?

Преклонный возраст прекрасен тем, что вообще можно наплевать на всё, кроме здоровья. Ах, не хочет меня никто — да и не надо! Тем более, что и подтяжка тут не поможет — не захотят всё равно.

Намазалась кремом, чтобы лицо не обветрилось. Взяла палки для скандинавской ходьбы и пошла-почесала на прогулку. Я именно так и хочу делать.

Идёшь, птички поют, собачки лают. Красотища!

И люди тебе улыбаются, крутая бабулька прёт — молодец какая!

А эта сидит на чужбине и на фоточки маски накладывает. Вот ведь продуктивный досуг, надо же. Или того ещё хуже — ходит и думает, где бы ей брыли подтянуть, пока деньги не кончились.

Нет, ну я понимаю, был бы какой-то способ сразу превратиться в 20-летнюю или хотя бы в 40-летнюю. Так ведь нет такой процедуры, а раз так, то зачем мучиться? Да ещё и миллион отдавать на всякую ерунду.

В каком возрасте вы планируете прийти к этому пониманию и принятию себя такой, какая вы есть?

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