 

Чуть не осталась без пальца: Беспечная Бородина подвергла опасности маленькую дочь

28.11.2022, 12:40, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

У звезды “Дома-2” две дочери – старшая Маруся и младшая Теона. Теледива воспитывает наследниц одна и очень часто намекает поклонникам на то, что отцы не очень активно принимают участие в их жизнях. Впрочем, Ксении Бородиной, кажется, это и не нужно – она старается быть для девочек обоими родителями.

Несмотря на плотный график, теледива довольно много времени проводит с детьми и пытается делать их жизнь интересной и разнообразной. Девочки часто путешествуют со звездной мамой, а также не скучают дома. Вчера ведущая “Дома-2” показала, как провела выходные с Теоной и Марусей. Семейство отправилось в контактный зоопарк, где общением с животными насладились не только девочки, но и сама артистка.

Ксения Бородина оказалась в вольере с кроликами и, сидя вокруг них, выдавала им еду. То же самое сделали и дети. И, судя по лицам, были очень увлечены процессом! А потом они перешли на животных покрупнее: у звездных наследниц появилась возможность познакомиться с альпакой! Однако в этот момент произошла довольно экстремальная ситуация.

Ведущая “Дома-2” слегка беспечно повела себя и подвергла опасности свою маленькую дочь Теону. Девочка кормила овощами животное, которое резко вцепилось не в еду, а в перчатку девочки! Малышка не растерялась и стала тянуть руку на себя, в итоге альпака отступила. По лицу дочери Ксении Бородиной был виден испуг, а телеведущую ситуация заставила смеяться.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.02.22 / Мнение: Этот упырь слишком живой

22.09.22 / Собянин представил новый проект правительства Москвы – Портал потребителя

18.07.22 / DM – рост цен на продукты вынуждает британцев отказываться от мяса и рыбы

02.07.21 / Преследуя корабли и фальсифицируя радиосигналы, Россия говорит нам о том, что оккупированный Крым – российский

16.06.22 / ЕС закупает 110 тысяч доз вакцины от оспы обезьян

05.05.22 / Ижевский завод «Купол» представил первую полностью отечественную пуговицу

13.04.22 / Профессор – вступление Швеции в НАТО — не гарантия безопасности

12.12.21 / Исследователи: Фолиевая кислота может в определенных случаях провоцировать рост клеток рака

15.12.20 / Чарльзу Линдбергу перелететь океан помогли Ангелы?

20.11.21 / Мнение: Очередной провал российских НПФ

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика